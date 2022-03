Le chef de l’énergie russe dit qu’il accepterait le Bitcoin pour le pétrole et le gaz | Cryptomonnaie

Le pays fortement sanctionné se démène pour trouver des moyens d’augmenter ses revenus et a évoqué la possibilité de permettre à la Chine et à la Turquie de payer l’énergie en Bitcoin.

Le chef de l’énergie de la Fédération de Russie, Pavel Zavalny, a évoqué la possibilité d’accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour son pétrole et son gaz provenant de « pays amis » tels que la Chine et la Turquie.

Il a déclaré que ces pays pourraient commencer à payer leur énergie en roubles russes, en yuan chinois, en livre turque – ou même en Bitcoin (BTC) – plutôt qu’en dollar américain standard international.

Selon le média russe RBC, le président du comité de la Douma d’État sur l’énergie, Zavalny, a déclaré lors d’une conférence de presse le 24 mars que lui et des représentants de la Chine et de la Turquie avaient discuté de modifications des devises de règlement préférées pour sa plus grande exportation.

Nous proposons depuis longtemps à la Chine de passer aux règlements dans les monnaies nationales du rouble et du yuan. Avec la Turquie, ce sera la lire et le rouble. L’ensemble des devises peut être différent, et c’est une pratique normale. S’il y a des Bitcoins, nous échangerons des Bitcoins.

Il a en outre déclaré que les «pays hostiles» pourraient payer leur pétrole en roubles ou en or. Cependant, il n’est pas clair si la Russie peut modifier les termes des contrats existants avec les pays qui paient en euros ou en dollars américains.

Explosif. La Russie exige maintenant que l’Europe paie le gaz en roubles. L’Europe obtient 40 % de son gaz de la Russie. Cela représente 200 à 800 millions d’euros par jour. Poutine dit en gros : vous voulez jouer les sanctions ? Payez en roubles ou gelez. —Richard Medhurst (@richimedhurst) 23 mars 2022

La Russie a exploré les moyens de contourner les sanctions économiques internationales imposées contre elle pour avoir envahi l’Ukraine. Les banques russes ont été retirées du système SWIFT pour les empêcher de régler des paiements transfrontaliers, et la plupart des entreprises se sont vu interdire de traiter avec la Russie, à l’exception du commerce du pétrole et du gaz.

L’énergie est le produit de base le plus important que la Russie exporte – et est une source d’énergie clé en Europe et dans d’autres pays qu’elle a du mal à remplacer. Selon Reuters, le commerce du pétrole et du gaz a fourni 119 milliards de dollars de revenus à la Russie en 2021.

Y compris l’électricité, le kérosène, le charbon et le gaz naturel, le commerce de l’énergie représentait 53,8% du total des exportations de 388,4 milliards de dollars de la Russie en 2021 selon Russia Briefing.

Le marché de la cryptomonnaie semble avoir réagi positivement à l’annonce d’un cas d’utilisation international élargi pour BTC. Le bitcoin a augmenté de 2,5 % au cours de la dernière journée et approche maintenant des sommets de 30 jours à 43 917 $ selon CoinGecko.

Le PDG Larry Fink de Blackrock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, regarde peut-être sa prédiction d’un nouveau système de paiement numérique se concrétiser sous ses yeux. Fink a écrit dans une lettre du 24 mars aux actionnaires que l’instabilité politique mondiale pourrait ouvrir la voie aux nations pour qu’elles adoptent les monnaies numériques comme outils de règlement internationaux.