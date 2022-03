First Mover Asia : la société taïwanaise GameFi reçoit un coup de pouce dans sa quête pour développer un jeu plus divertissant | Cryptomonnaie

Red Door Digital utilisera le tour de table de 5 millions de dollars de plusieurs sociétés de capital-risque de premier plan pour créer des jeux technologiquement supérieurs mais aussi divertissants; le bitcoin a également augmenté solidement.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin et Ether ont augmenté, mais plusieurs altcoins majeurs ont connu des jours encore plus importants.

Insights: Le tour de table de 5 millions de dollars d’une société GameFi basée à Taiwan l’aidera à créer des jeux technologiquement avancés mais aussi divertissants.

Point de vue du technicien : les signaux d’élan BTC sont sur le point de devenir positifs pour la première fois depuis août 2021.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 44 020$ +3,4%

Éther (ETH) : 3 115 $ + 3,3 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum Classique ETC +9,6% Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL +9,1% Plate-forme de contrat intelligente Cardan ADA +8,6% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin passe une bonne journée ; plusieurs altcoins encore meilleurs

Bitcoin et la plupart des autres cryptos majeurs ont passé la majeure partie de jeudi bien dans le vert, apparemment soutenus par les remarques à un moment donné d’un membre de haut rang de la législature nationale russe, qui a déclaré que le pays pourrait accepter le bitcoin de pays sur lesquels il est en bons termes comme paiement pour le pétrole et d’autres ressources.

La plus grande crypto par capitalisation boursière avait récemment gagné plus de 3,4 % au cours des dernières 24 heures et s’échangeait à plus de 44 000 $, un seuil qu’elle a franchi plus tôt dans la journée, car de nombreux investisseurs semblaient au moins temporairement disposés à s’engager dans des actifs plus risqués.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, avait augmenté de la même manière et changeait de mains à plus de 3 100. Plusieurs altcoins se sont encore mieux comportés, y compris la pièce meme populaire, DOGE, qui a grimpé de plus de 7 % à un moment donné, et SOL, qui a grimpé de plus de 8,5 %.

L’ADA de Cardano et l’AXS d’Axie Infinity ont respectivement augmenté de plus de 7% et 22%. Les prix de la cryptomonnaie ont concordé avec les gains sur les marchés boursiers. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a augmenté de près de 2 %, tandis que le S&P 500 a augmenté de 1,4 %. De nombreux analystes ont constaté une corrélation croissante entre les actifs numériques et les actions.

Les commentaires du député de la Douma russe Pavel Zavalny, qui a déclaré que les pays pouvaient payer « en devises fortes » ou dans différentes devises, y compris le bitcoin, ont souligné les arguments selon lesquels le bitcoin est utile comme moyen d’échange qui n’est pas soumis à des organisations de services financiers centralisées. . Il a également soutenu l’affirmation des critiques selon laquelle la Russie utilisera la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions économiques des pays qui s’opposent à son invasion non provoquée de l’Ukraine voisine.

Lors du sommet des dirigeants mondiaux à Bruxelles, le président américain Joe Biden a évoqué la possibilité de retirer la Russie du G20, le forum des pays largement industrialisés qui traite des questions économiques mondiales. Biden a déclaré que les États-Unis donneraient 1 milliard de dollars pour aider à l’exode des Ukrainiens – maintenant plus de trois millions – fuyant leur pays déchiré par la guerre et accueillir 100 000 immigrants d’Ukraine.

Crypto a reçu un coup de pouce supplémentaire lorsque Larry Fink, le PDG de BlackRock (BLK), a confirmé que le plus grand gestionnaire d’actifs au monde explorait comment servir ses clients avec des devises numériques. Fink a cité l’intérêt croissant des clients pour les monnaies numériques dans une lettre aux actionnaires jeudi.

Les commentaires de Fink ont ​​contré son évaluation précédente de l’intérêt des clients pour la cryptomonnaie en juillet dernier lorsqu’il a déclaré qu’il ne voyait pas beaucoup de demande pour les actifs numériques.

Dans une interview avec le programme First Mover de CoinDesk TV, le co-directeur général de The Strategic Funds, Marc Lopresti, a déclaré que l’importance des commentaires de Fink et l’intérêt croissant des principaux investisseurs institutionnels ne pouvaient être « surestimés ».

« C’est une tendance qui a commencé en janvier de l’année dernière par la plupart des comptes, et ce rythme continu d’adoption – l’acceptation par la finance traditionnelle des banques par le biais des sociétés de gestion de patrimoine, des maisons de courtage, des gestionnaires d’actifs – est absolument une tendance qui a catalysé et propulsé beaucoup de l’action des prix que nous avons vue dans Bitcoin et d’autres cryptos l’année dernière », a déclaré Lopresti. « L’adoption institutionnelle d’une nouvelle classe d’actifs entraîne presque toujours une appréciation du prix et de la valeur à court et moyen terme et 99 % du temps à long terme. »

Marchés

S&P 500 : 4 520 + 1,4 %

DJIA : 34 707 +1,0%

Nasdaq : 14 901 +1,9%

Or : 1 957 +0,6 %

Connaissances

See Wan Toong a reçu un coup de pouce jeudi dans sa quête pour créer des jeux en ligne technologiquement supérieurs à leurs prédécesseurs mais aussi amusants.

Le directeur de la technologie de la société de jeux taïwanaise Red Door Digital a clôturé un tour de table de 5 millions de dollars pour créer des jeux de haute qualité pour l’écosystème Web 3. La société utilisera le financement de M6, Shima Capital, Maven Capital, Cryptology Asset Group et LucidBlue Ventures pour développer les modèles de théorie des jeux exclusifs du studio, qui, selon la société, « conduiront l’évolutivité et la durabilité de l’économie du jeu ». ”

« Le Web 3 et le métaverse sont peut-être des mots à la mode en ce moment, mais des interactions en ligne plus immersives sont la trajectoire indéniable du jeu, et nous voulons créer des jeux qui embarquent les joueurs grand public », a déclaré Joseph Derflinger, PDG de Red Door Digital, à CoinDesk.

Dans une interview avec la newsletter First Mover Asia de CoinDesk la semaine dernière, Toong a déploré l’incapacité de nombreux jeux récents à divertir les joueurs, alors même qu’il louait les améliorations apportées par GameFi à l’espace. Cet échec à engager les utilisateurs menace de saper l’expérience utilisateur, mais de nombreuses sociétés de jeux ont hésité à prendre des risques créatifs qui pourraient ne pas porter leurs fruits.

Toong a parlé avec envie de l’ère antérieure du jeu sur console, lorsque « tout le monde essayait de se surpasser et de trouver des moyens créatifs de créer des jeux intéressants qui captent l’attention ». Il a ajouté : « Il [gaming] semble s’être consolidé et est devenu une chose plus corporative et lucrative plutôt que plus créative. Je pense que tout le monde essaie de survivre ou essaie d’être très conservateur dans son approche.

Red Door Digital a trois jeux en développement, le premier, Reign of Terror, dont la sortie est prévue pour l’été 2022. Toong espère qu’au moins l’un d’entre eux, ou un futur projet, deviendra un chef-d’œuvre pour rivaliser avec World of Warcraft. et Everquest, deux jeux du boom des jeux en ligne massivement multijoueurs qui ont suivi l’ère des consoles, mais qui ont également pu tirer parti des percées technologiques tout en gardant à l’esprit l’objectif du jeu de ravir.

***

Une victoire pour la communauté stablecoin

Les partisans des pièces stables ont apprécié l’annonce selon laquelle l’Australie et le groupe bancaire néo-zélandais (ANZ) s’étaient associés au dépositaire crypto Fireblocks pour frapper une pièce stable indexée sur le dollar australien.

La banque a déclaré que c’était la première fois qu’une grande banque était impliquée dans la création d’un stablecoin. ANZ a déclaré avoir créé le stablecoin pour Victor Smorgon Group, un grand family office basé en Australie, qui prévoit de l’utiliser pour négocier sur la bourse Zerocap basée à Melbourne.

« Un stablecoin en dollars australiens émis par l’ANZ est une première étape pour permettre à nos clients de trouver une passerelle sûre et sécurisée vers l’économie numérique », a déclaré Nigel Dobson, responsable du portefeuille des services bancaires d’ANZ, dans un communiqué de presse.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) continue de prendre de l’élan après avoir dépassé la résistance mineure à 43 500 $. La crypto-monnaie pourrait encore augmenter vers 46 700 $, un niveau de prix où les rallyes précédents ont stagné.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier n’est pas encore suracheté, ce qui signifie que les acheteurs pourraient rester actifs jusqu’à la journée de négociation en Asie. Sur le graphique hebdomadaire, le RSI est neutre, ce qui soutient généralement une hausse des prix, bien que dans une fourchette de négociation d’un an entre 30 000 $ et 68 000 $.

De plus, les signaux de momentum sont à quelques jours de devenir positifs sur le graphique hebdomadaire pour la première fois depuis août 2021. Cela pourrait encourager la vigueur des prix à court terme, conformément aux rebonds de soulagement des actions.

Néanmoins, la hausse pourrait être limitée autour du niveau de résistance de 51 000 $, en particulier compte tenu des signaux de momentum négatifs sur le graphique mensuel.

Événements importants

Avalanche Summit Barcelona : Conférence pour les développeurs, chercheurs et fabricants travaillant sur la plateforme Avalanche.

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : ventes au détail au Royaume-Uni (mois/année, février)

17 h HKT/SGT (9 h UTC) : masse monétaire M3 (3M/YoY fév.)