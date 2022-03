Le rallye des prix MATIC fera une pause à 1,80 $ avant de continuer à augmenter | Cryptomonnaie

Le prix MATIC se rapproche d’un niveau de résistance hebdomadaire, avertissant d’une pause dans le potentiel de hausse supplémentaire.

Une cassure haussière est toujours probable, mais une légère phase de recul ou de consolidation est plus probable.

Les risques baissiers continuent de diminuer mais restent préoccupants à court terme.

L’action des prix MATIC s’est déplacée à l’intérieur du nuage Ichimoku pour la première fois depuis le 20 janvier 2022, donnant aux haussiers l’espoir que de nouvelles expansions à la hausse pourraient se poursuivre. Cependant, la zone de 1,80 $ peut temporairement arrêter le rallye actuel.

Le prix MATIC continue de monter en flèche, mais une bosse sur la route pourrait ralentir sa hausse

Le prix MATIC a récemment dépassé le retracement Fibonacci de 38,2 % du plus haut historique au plus bas de la barre forte en mai 2021 à 1,60 $. MATIC est maintenant juste en dessous du Tenkan-Sen hebdomadaire à 1,67 $, ce qui pourrait générer une légère pause pour les haussiers, mais étant donné la pente extrême du Tenkan-Sen hebdomadaire (non illustré), il est peu probable qu’il crée beaucoup de résistance.

Le niveau de résistance critique pour le prix MATIC se situe entre 1,80 $ et 1,85 $. Le retracement de 50 % de Fibonacci à 1,80 $ et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 1,85 $ sont susceptibles de créer un casse-tête pour les traders, en particulier Senkou span B.

Senkou Span B est le niveau de résistance le plus élevé avec le système Ichimoku Kinko Hyo. Il est très difficile de clôturer au-dessus de Senkous Span B, et cette difficulté est exacerbée lorsque Senkous Span B est plat pendant de longues périodes. De plus, l’épaisseur du nuage Ichimoku augmente encore la résistance de Senkou Span B.

MATIC/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les haussiers des prix MATIC veulent voir une phase d’expansion haussière claire, le prix MATIC devra d’abord confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Cela sera confirmé une fois que le prix MATIC clôturera au-dessus du nuage Ichimoku à ou au-dessus de 1,8575 $. Cela représente un gain nécessaire de près de 20 % par rapport à l’ouverture d’aujourd’hui.

Les risques de baisse sont probablement limités aux récents creux de swing au retracement de Fibonacci à 78,6 % (1,36 $).