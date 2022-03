Le prix de Crypto.com pourrait reculer avant d’atteindre 0,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix Crypto.com montre des difficultés à dépasser un retracement critique de Fibonacci.

La résistance au sein du système Ichimoku Kinko Hyo pèse également sur le potentiel de hausse à court terme.

Un petit recul est de plus en plus probable, mais l’ampleur de la baisse est probablement minime.

Le prix de Crypto.com peut faire face à un recul temporaire et modéré en raison des niveaux de résistance combinés du retracement de Fibonacci à 50 % et du sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 0,445 $.

Le prix de Crypto.com pourrait retracer 6% pour retester le fond du nuage Ichimoku à 0,41 $

Le prix de Crypto.com a atteint le niveau d’entrée d’une configuration longue hypothétique identifiée le 22 mars 2022. L’entrée a confirmé un modèle de piège à traders en point et figure et a simultanément converti le graphique point et figure d’inversion de 0,01 $ / 3 cases en un marché haussier.

Si la dynamique reste forte et continue de faire grimper le prix du CRO, cet objectif de profit de 0,55 $ de la configuration longue hypothétique devrait être atteint très bientôt. Du point de vue d’Ichimoku, une clôture au-dessus de 0,45 $ confirmerait une cassure haussière idéale d’Ichimoku et invaliderait une autre idée commerciale identifiée le 22 mars – une configuration courte théorique.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

L’entrée courte théorique pour le prix Crypto.com reste un stop de vente à 0,36 $, un stop loss à 0,40 $ et un objectif de profit à 0,24 $. Si l’idée courte est activée, elle confirmerait deux modèles point et figure extrêmement baissiers : un triple descendant Bottom et un Fakeout haussier. Mais si les traders poussent le CRO à 0,45 $, cette courte idée est invalidée.

CRO/USDT $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

En raison de la résistance à 0,445 $, un petit recul pour tester le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) est très probable. Dans ce scénario, le Tenkan-Sen quotidien serait probablement près du bas du nuage Ichimoku, enchantant ce niveau de support.