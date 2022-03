Le rallye des prix décentralisés atteint 2,70 $, avec une tendance à la hausse toujours intacte | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland dépasse 2,56 $ mais est réduit à 2,70 $ avec rejet.

Le prix MANA pourrait voir les traders clôturer au-dessus de 2,70 $, ouvrant la porte à 3,00 $ le week-end.

Alors que les vents favorables commencent à ajouter des éléments plus positifs, attendez-vous à voir la tendance haussière se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine.

Le prix Decentraland (MANA) est sur une séquence de victoires après avoir réservé une quatrième journée consécutive de gains. Ce matin, les traders ont tenté de casser la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 2,70 $, mais ont échoué après avoir reçu un refus ferme. Bien qu’un fondu soit tout à fait normal après un tel rejet, en supposant que les traders puissent réaliser des gains, le rallye est toujours susceptible d’être considéré comme vivant et davantage de traders voudront se joindre à l’action des prix alors que les vents arrière persistent avec le Nasdaq en tête.

Prix ​​Decentraland en tandem avec le Nasdaq pour la réservation de nouveaux sommets pour mars

Le prix Decentraland est sur le point de transformer un rallye consécutif de quatre jours en une tendance haussière alors que les traders avancent à nouveau. Malheureusement, le sommet actuel a été écourté par rapport au SMA de 55 jours à 2,70 $. Avec l’indice de force relative encore un peu en dessous d’être «suracheté», les traders ont beaucoup de place dans le réservoir pour traverser le SMA de 55 jours et pourraient être fixés à 2,90 $ ou 3,00 $ avant le week-end.

Le prix du MANA, dans l’intervalle, voit également le soutien se construire par le bas, ajoutant aux vents favorables à mesure que l’élan à la hausse se renforce. Transformer ce rallye en une tendance haussière dépendra du Nasdaq, car au cours des derniers jours, la corrélation entre les crypto-monnaies et le Nasdaq s’est remise en marche. Alors que les investisseurs regagnent confiance dans les actions mondiales, le prix MANA suivra probablement une tendance similaire, et donc avec le Nasdaq sur le devant de la scène, le prix MANA verra probablement son prochain vent arrière venir de la corrélation avec le Nasdaq, fournissant un deuxième moteur pour l’action des prix. et poussant le prix jusqu’à 3,00 $.

Graphique journalier MANA/USD

Après que le prix MANA ait été rejeté par le SMA de 55 jours, le risque est que le prix s’effondre à 2,46 $ où le SMA de 200 jours viendra en tant que support, ou 2,40 $, ce qui est sur la ligne de tendance ascendante verte. Si la pression baissière pesait davantage sur cette ligne de tendance ascendante verte, le risque à portée de main pourrait être que les baissiers la ramènent à 2,22 $, le plus bas de mars.