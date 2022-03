Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos sur le pied avant alors que le rebond se transforme en une nouvelle tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin devrait toucher 45 000 $ d’ici demain si les vents favorables actuels continuent de soutenir l’action des prix.

Le prix Ethereum devrait augmenter de 12% supplémentaires, les traders ciblant 3 500,00 $

Le prix XRP subit une consolidation alors que le prochain niveau de profit est de 0,90 $.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies profitent d’une semaine calme avec des vents favorables enfin capables de prospérer sans interruption constante des gros titres sur l’Ukraine ou la Russie. Les marchés commencent également à s’adapter à la situation, sans mouvements immédiats ou significatifs déclenchés par les gros titres. Attendez-vous à voir plus d’avantages avec plusieurs crypto-monnaies possibles réalisant la meilleure semaine de l’année jusqu’à présent.

Le prix du Bitcoin a un plan de match défini avec 44 088 $ comme objectif pour aujourd’hui et 45 261 $ d’ici le week-end

Le prix du Bitcoin (BTC) est sur le devant de la scène pour un troisième jour consécutif alors que le rallye se transforme en une tendance haussière plus large. La chose cruciale sera de voir où le prix du BTC clôturera cette semaine, car les baissiers doivent s’affaiblir avec plusieurs compressions courtes et des évasions en cours d’exécution par les vendeurs à découvert. Bien qu’il soit élevé, l’indice de force relative (RSI) n’est toujours pas proche du niveau de « surachat », ce qui incite suffisamment les haussiers et les investisseurs à continuer d’acheter l’action des prix BTC.

Le prix du BTC devrait atteindre 44 088,73 $ aujourd’hui, le niveau des sommets du 03 mars. Si cela est gagné – et compte tenu des vents favorables actuels – les marchés commenceront à s’attendre à ce que Bitcoin atteigne de nouveaux sommets pour le mois avec encore une semaine. Cet élément haussier supplémentaire devrait aider à conclure une clôture quotidienne au-dessus de 44 088,73 $. Un test de support au même niveau déclenchera de nouveaux afflux d’investisseurs et fournira le jus nécessaire pour pomper l’action des prix jusqu’à 45 261,84 $, dépassant 45 000,00 $.

Graphique journalier BTC/USD

Un risque extrême vient de la grande réunion conjointe d’aujourd’hui à Bruxelles, avec Biden rencontrant les dirigeants de l’OTAN, du G7 et de l’UE. Un embargo sur le gaz est sur la table et pourrait bouleverser les marchés si l’UE décide de se retirer des approvisionnements en gaz russe, ouvrant la possibilité de nouvelles représailles russes en Ukraine. Cela ferait revenir les marchés mondiaux en mode sans risque, le prix du Bitcoin retombant à 39 780,68 $ et se croisant avec la ligne de tendance ascendante verte.

Le prix d’Ethereum cible 3 500 $ après que les traders aient forcé une clôture quotidienne au-dessus de 3 018,55 $

Le prix d’Ethereum (ETH) exécute un plan de trading « long classique » aujourd’hui après que les traders aient poussé une clôture quotidienne au-dessus de 3 018,55 $. Avec l’action des prix à l’ETH ouvrant légèrement au-dessus de ce niveau, ce matin, le prix a légèrement reculé vers ce même niveau de 3 018,55 $ pour trouver un soutien et offrir la possibilité à de nouveaux traders et investisseurs d’entrer sur le marché. Le prix d’Ethereum reviendra à la hausse et poursuivra son rallye, qui ressemble actuellement de plus en plus à une tendance haussière qui pourrait se poursuivre sur une période plus longue.

Le prix de l’ETH devra donc trouver un support autour de 3 018,55 $ car la décoloration devra être maîtrisée, car une décoloration trop importante pourrait effrayer les investisseurs. Étant donné que les vents favorables actuels sont assez largement présents sur les marchés mondiaux, attendez-vous à voir une nouvelle hausse vers 3 200 $ et 3 391,52 $ en fonction du nombre de nouveaux titres positifs agissant comme des accélérateurs supplémentaires. Avec ces mouvements, au moins de nouveaux sommets pour mars seront imprimés et éventuellement pour février, en fonction de la pente du rallye.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque pour le prix d’Ethereum est que l’action des prix redescende en dessous de 3 018,55 $. Cela pourrait ouvrir la porte aux traders pour qu’ils interviennent à nouveau et ramènent l’action des prix à 2 835,83 $, qui est le plus bas du 21 mars et le pivot mensuel. Un système de sécurité supplémentaire est la moyenne mobile simple sur 55 jours à 2 808,84 $ en tant que facteur de soutien supplémentaire à prendre en compte.

Le prix XRP subit une consolidation alors que la cassure haussière atteint 0,90 $

Le prix de Ripple (XRP) pousse les traders et les haussiers les uns vers les autres alors que les corps des bougies des deux dernières sessions deviennent très minces. Cela indique que les haussiers et les baissiers se battent et qu’aucun n’a encore le dessus. Les baissiers défendent la zone au-dessus de 0,8390 $ contre les haussiers à 0,8791 $, et les haussiers tentent de défendre leur soutien à 0,7843 $. Avec des hauts plus bas et des bas plus hauts, le décor est planté pour une cassure qui, vu les vents arrière actuels, favorisera probablement les haussiers et se traduira par un mouvement rapide vers 0,8791 $.

Le prix XRP devrait donc imprimer de nouveaux sommets pour mars. Les marchés boursiers ayant connu leur semaine la plus performante cette année, attendez-vous à voir encore plus de vents favorables se répandre sur les crypto-monnaies et les traders ciblant 0,9110 $. À ce niveau, les haussiers se heurteront à la SMA de 200 jours, qui sera peut-être le point d’arrêt de la tendance haussière actuelle, car les investisseurs devront réévaluer la situation avant d’avancer. La situation des marchés mondiaux à ce stade et la distance à laquelle se trouve un traité de paix entre la Russie et l’Ukraine détermineront si les traders progresseront vers 1,00 $ en prix XRP.

Graphique journalier XRP/USD

Bien que plusieurs déclarations suggèrent que cela est peu probable, si Poutine devait être acculé davantage, l’utilisation d’armes nucléaires pourrait jeter une ombre noire sur les marchés. Attendez-vous à une baisse massive des actions et des crypto-monnaies avec ces gros titres, où le prix du XRP chutera vers 0,7843 $ ou même 0,7600 $. Dans le premier cas, le niveau pivot historique fournira un soutien et plus bas, le pivot mensuel devrait s’entrelacer avec le SMA de 55 jours, ce qui devrait être suffisant pour attraper toute action de couteau tombant.