Waves entre dans le top 50 des classements cryptomonnaies avec un gain mensuel de 240% | Cryptomonnaie

Une crypto-monnaie moins connue a pris de l’importance dans un sentiment de marché plus large entaché d’incertitudes macroéconomiques, grâce à un cocktail de développements fondamentaux positifs et de flux spéculatifs découlant des liens de l’actif numérique avec la Russie.

WAVES est un jeton inflationniste offert en récompense pour l’extraction de blocs sur la blockchain décentralisée et open source Waves. Le jeton a augmenté de 240% à 30 dollars au cours des quatre dernières semaines et figure sur les pièces les plus performantes avec une capitalisation boursière d’au moins 1 milliard de dollars, selon les données de CoinDesk.

Le rallye a aidé la crypto-monnaie à figurer sur la liste des 50 meilleures crypto-monnaies en valeur marchande. Au moment de mettre sous presse, WAVES était le 41e actif numérique le plus important avec une capitalisation boursière de 3,35 milliards de dollars.

« La principale raison pour laquelle les vagues ont augmenté est que la valeur totale verrouillée du protocole Neutrino a augmenté de 338% au cours du mois dernier », a déclaré Rudy Chen, analyste de la société de notation cryptomonnaie TokenInsight, à CoinDesk dans un chat Telegram.

Le protocole Neutrino est un protocole algorithmique multi-actifs à prix stable basé sur Waves facilitant la création de pièces stables avec des valeurs indexées sur des actifs du monde réel tels que des devises nationales ou des matières premières. Les données suivies par Defi Llama montrent que Neutrino est le plus grand protocole sur Waves, représentant 62% ou 1,74 milliard de dollars des 2,8 milliards de dollars bloqués dans l’écosystème DeFi basé sur Waves. La valeur totale verrouillée est l’une des mesures les plus couramment utilisées pour évaluer la croissance du secteur DeFi.

L’offre du stablecoin USDN décentralisé indexé sur le dollar de Neutrino a considérablement augmenté en un mois, exerçant peut-être une pression à la hausse sur WAVES. Selon Messari, la génération d’USDN nécessite de verrouiller WAVES dans les contrats intelligents de Neutrino, tandis que les rachats d’USDN ont l’effet inverse de détruire le stablecoin pour débloquer l’approvisionnement en WAVES.

« L’offre exceptionnelle d’USDN a augmenté d’environ 66 % depuis la mi-février (environ + 350 millions d’USDN), ce qui signifie qu’un montant équivalent en dollars de WAVES a été enfermé dans Neutrino pour frapper ce nouveau montant d’USDN », Gabriel Tan, investissement analyste de The Spartan Group a déclaré à CoinDesk dans un chat Telegram. « Cela aurait pu être un moteur de demande substantiel pour WAVES si une grande partie des WAVES bloqués avait été achetée sur les marchés secondaires. »

Les données de CoinGecko montrent que la capitalisation boursière de l’USDN a augmenté de plus de 60 % pour atteindre 736 millions de dollars en un mois, alimentant peut-être le jeton des vagues plus haut.

Selon les observateurs, il y a eu deux sources de demande pour l’USDN et, par conséquent, des pressions haussières pour WAVES. Premièrement, l’intérêt accru des investisseurs pour le jalonnement de l’USDN sur Neutrino et d’autres avenues, et deuxièmement, l’accalmie plus large du marché.

« Pourquoi l’augmentation de l’offre exceptionnelle d’USDN ? Cela pourrait être dû au rendement en pourcentage annuel relativement élevé de l’USDN ou à l’APR de 9,5 % sur Neutrino ou à 19,84 % APR pour l’approvisionnement en USDN sur Vires.finance », a déclaré Spartan’s Tan.

Les utilisateurs peuvent utiliser l’USDN comme garantie pour échanger ou frapper des actifs synthétiques ou miser sur le stablecoin pour gagner un rendement supplémentaire. Le jalonnement fait référence à la détention de pièces dans un portefeuille de crypto-monnaie pour prendre en charge les opérations du réseau en échange de pièces nouvellement frappées. Le processus est analogue à l’investissement passif. Vires.finance est un protocole de liquidité décentralisé non dépositaire basé sur Waves Blockchain, permettant aux utilisateurs de participer en tant que déposants ou emprunteurs.

Les investisseurs placent généralement leur argent dans des pièces stables, qui offrent une stabilité des prix et une protection contre la volatilité plus large du marché en période de tension. Et ils l’ont peut-être fait au cours des dernières semaines, alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février et le manque de clarté de l’époque sur les plans de resserrement monétaire de la Réserve fédérale ont pesé sur les marchés cryptomonnaies et traditionnels.

« Lorsque le marché a chuté, les gens avaient tendance à vendre leurs actifs cryptomonnaies et à se transformer en pièces stables. C’est pourquoi le jeton luna et les vagues de Terra ont surperformé le marché car ils ont tous deux un fort consensus communautaire sur leur pièce stable algorithmique, UST et USDN », a noté Chen de Token Insight. .

Certains ont associé le rallye WAVES à la mise à niveau Waves 2.0 récemment mise en œuvre et annoncée le mois dernier. La mise à niveau devrait rendre le réseau plus rapide, plus sécurisé et compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM).

Cependant, Spartan’s Tan n’est pas d’accord. « On pourrait dire que l’annonce de Waves 2.0 le 11 février a déclenché le rallye, mais je pense que c’est peu probable. Le rallye n’a commencé qu’au cours de la dernière semaine de février (à moins que les marchés ne soient si inefficaces et lents à évaluer dans l’annonce) « , a plaisanté Tan, attirant l’attention sur la réponse austère du marché aux annonces similaires faites par d’autres blockchains dans le passé.

« Si vous regardez les annonces de compatibilité EVM passées pour d’autres chaînes comme Kava, Cronos et Near, aucun de ces prix de jetons n’a augmenté de 3 fois au cours des 1 à 2 mois suivant l’annonce comme ce que les vagues de crypto-monnaie ont fait », a ajouté Tan.

Alors que les développeurs ont annoncé la mise à niveau de Waves 2.0 le 11 février, le jeton a commencé à se rallier plus tard ce mois-là, au moment où la Russie a envahi l’Ukraine. Cela amène certains observateurs à se demander si le premier mouvement à la hausse résultait de spéculations sautant le pistolet sur l’association de la blockchain Waves avec la Russie.

« Waves a été mal perçu par les marchés comme un projet associé à la Russie et à l’Ukraine et a peut-être attiré une demande spéculative de la part de commerçants qui souhaitent suivre le récit russo-ukrainien », a déclaré Spartan’s Tan.

La blockchain Waves est parfois appelée l’Ethereum russe en raison de son association avec Rostec, un géant de la fabrication russe et des idées fausses sur le fondateur de Waves, Alexandr « Sasha » Ivanov, originaire de Russie.

Cependant, Ivanov a déclaré à Bloomberg au début du mois qu’il était citoyen ukrainien et que le rassemblement des jetons de la vague n’avait rien à voir avec la situation en Russie.