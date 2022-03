Le prix de Cardano dépasse 1 $ tandis que la vision de Charles Hoskinson de « milliers de DAO » ne se concrétise pas | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano grimpe de 16 % du jour au lendemain, franchissant la barrière psychologique de 1 $.

La prédiction de Charles Hoskinson sur le nombre d’actifs sur le réseau en 2020 s’est concrétisée, le nombre de dApps est à la traîne.

Hoskinson pense que les développeurs attendent le déploiement du hard fork Vasil sur le réseau Cardano pour le lancement de leur projet.

Le prix de Cardano a enregistré des gains à deux chiffres et s’est remis de la baisse de prix subie au cours des dernières semaines. Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a admis qu’il s’était trompé sur le déploiement de dApp sur le réseau blockchain de l’altcoin.

Le prix de Cardano est témoin d’une évasion massive et dépasse 1 $

Le prix de Cardano a franchi la barrière psychologique de 1 $ et atteint 1,15 $. Le réseau altcoin a connu une croissance massive au cours des dernières semaines. Charles Hoskinson, le fondateur du réseau Cardano, a prédit « des centaines d’actifs et des milliers de dApps » sur la blockchain Ethereum-killer en 2020.

La prédiction de Hoskinson s’est partiellement réalisée avec des millions d’actifs natifs émis sur le réseau Cardano.

Vous vous souvenez quand j’ai prédit des milliers d’actifs et de DApps sur Cardano ? Eh bien, j’avais tort, il y a maintenant des millions d’actifs natifs émis et les DApp se comptent maintenant par centaines. #Lente et régulière https://t.co/mK4So6NHa1 – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 23 mars 2022

Pourtant, le nombre d’applications décentralisées sur la blockchain Cardano continue d’être à la traîne. Hoskinson pense que les développeurs de dApp attendent le hard fork Vasil de Cardano prévu pour juin 2022 avant de se lancer sur la blockchain de l’altcoin.

Sur la base des données de la plate-forme de crypto-intelligence, DefiLlama, sept dApps fonctionnent sur le réseau Cardano. Ces dApps ont une valeur totale combinée de 315,72 millions de dollars verrouillée et excluent les jetons de gouvernance jalonnés.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Cardano et prédit une tendance à la hausse de l’altcoin. Gert van Lagen, un analyste et trader de premier plan en cryptomonnaie, a fixé un objectif technique de 22 $ pour Cardano basé sur l’application de la méthode de canalisation au nombre de vagues d’Elliot. L’analyste affirme que le prix de Cardano pourrait atteindre 22 dollars entre le 1er juin 2022 et le 1er septembre 2022.