Le prix du BTC atteint presque 43,5 000 $ avec les buy-ins de 125 millions de dollars de Terra Bitcoin qui s’accélèrent | Cryptomonnaie

Le Bitcoin (BTC) est revenu à 43 000 dollars le 24 mars alors que de nouveaux achats par le protocole Blockchain Terra ont alimenté l’optimisme.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Les achats BTC continuent d’arriver

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC/USD tentait de se fissurer et de sécuriser ses niveaux les plus élevés depuis des semaines jeudi.

La paire s’était consolidée la veille, l’action latérale sur des délais plus courts laissant place à une « grince » vers le haut, qui a porté Bitcoin à 43 492 $ – un prix vu pour la dernière fois le 3 mars.

Terra, qui était devenu un centre d’attention sur les plans d’une allocation géante de 10 milliards de dollars BTC, avait envoyé Tether (USDT) de son portefeuille présumé d’une valeur de près de 750 millions de dollars au moment de la rédaction.

Le co-fondateur de Terra, Do Kwon, avait d’abord donné un objectif de 10 milliards de dollars pour soutenir le nouveau stablecoin en dollars américains de l’entreprise, suivi de 3 milliards de dollars dans une interview le week-end, mais a reconfirmé mardi que l’objectif ultime était de 10 milliards de dollars.

Cependant, avec des liquidités qui semblaient affluer, l’humeur des commerçants se dirigeait vers la confiance avec le prix au comptant.

Le compte Twitter populaire Credible Crypto, en particulier, visait ceux qui espéraient acheter à des niveaux inférieurs à 40 000 $.

« 2,5 à 3 000 $ BTC par jour d’approvisionnement supprimés sur une longue période = impact énorme », a ajouté le trader Pentoshi à propos des rachats de Terra par rapport à l’approvisionnement fixe de Bitcoin.

Pentoshi a poursuivi qu’une telle décision pourrait réveiller l’attention des investisseurs potentiels dans une atmosphère où l’intérêt des consommateurs pour Bitcoin est au plus bas. Il a résumé :

« Ceux qui manquent doivent couvrir plus haut à un moment donné, car l’approvisionnement lui-même se dissipe. Ce qui est rare, le devient davantage. Ce clip peut ramener les singes, dans lesquels (Kwon) est le seigneur des singes. »

Le président salvadorien sort des combats sous la menace américaine

Ailleurs, la nouvelle selon laquelle El Salvador aurait repoussé à septembre la libération de ses soi-disant «obligations volcan» avec Bitfinex n’a pas semblé aigrir l’ambiance.

Avec 1,5 milliard de dollars d’intérêts qui seraient en lice pour l’offre d’obligations de 1 milliard de dollars sur dix ans, le président salvadorien Nayib Bukele est resté vocal sur les réseaux sociaux alors que les législateurs américains intensifiaient les mesures pour enquêter sur l’adoption du Bitcoin par le pays.

Selon les estimations précédentes, le calendrier de libération des obligations commencerait à un moment donné à la mi-mars.