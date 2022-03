Mises en garde contre l’action des prix Dogecoin et à quoi s’attendre | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a augmenté de 15 % en moins de 48 heures, signalant le début d’une tendance haussière.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que DOGE rebondisse de 40 % et reteste 0,19 $ si les haussiers produisent un plus bas plus élevé.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,109 $ invalidera la thèse haussière.

L’action des prix Dogecoin est le reflet d’une résurgence haussière et signale la possibilité de poursuivre la tendance haussière. Un bas plus élevé est nécessaire pour que les traders prennent le contrôle total et propulsent DOGE plus haut.

Le prix Dogecoin amorce une tendance haussière

Le prix Dogecoin s’est lancé dans une mini tendance à la baisse, à partir du 8 février, qui a perdu environ 30 % avant de former une base autour de 0,109 $. Les sommets de swing de cette correction peuvent être connectés à l’aide de lignes de tendance.

Le 18 mars, DOGE a franchi la ligne de tendance, signalant la fin de cette mini tendance baissière et le début d’une tendance haussière. Bien que le prix du Dogecoin ait trébuché en cours de route, il a augmenté de 20 % depuis la cassure et est actuellement aux prises avec le blocus de 0,134 $.

Les investisseurs intéressés peuvent entrer dans une position longue après un retournement réussi de 0,134 $ dans un niveau de support.

Bien que la tendance haussière jusqu’à présent ait été tout simplement impressionnante, cette décision pourrait être essentielle pour déclencher une tendance haussière si DOGE produit un plus haut supérieur à 0,163 $. Cette barrière de résistance clé a empêché l’action des prix Dogecoin de s’effondrer pendant près de neuf mois. Par conséquent, transformer cet obstacle en un plancher de support constituera un changement de tendance majeur en faveur des haussiers.

Les investisseurs intéressés peuvent attendre qu’une confirmation de la tendance haussière arrive après que DOGE ait produit un plus bas plus élevé

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières, un signe révélateur de l’effondrement de l’élan haussier est que le prix du Dogecoin ne peut pas produire un plus bas plus élevé.

De plus, une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,109 $ invalidera la thèse haussière du prix du Dogecoin. Dans un tel cas, DOGE pourrait planter 32% et revoir le niveau de support de 0,074 $.