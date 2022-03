Les traders Ethereum grimpent malgré les signaux de vente criants | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre une résurgence haussière après avoir renversé une barrière de résistance cruciale.

Les données de transaction montrent que les traders ETH seront confrontés à des obstacles massifs jusqu’à 3 814 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 2 820 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum montre des signaux mitigés alors qu’il tente de surmonter une zone de résistance massive. Le supprimer ouvrira la voie à un nouveau test des sommets de tous les temps, mais ne pas le faire pourrait entraîner de nouvelles pertes.

Le prix Ethereum ignore les signes de vente

Le prix d’Ethereum est bloqué sous une ligne de tendance à la baisse depuis le 30 décembre 2021 et en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours depuis le 09 décembre 2021. Une combinaison de ces obstacles a empêché l’ETH d’augmenter.

Cependant, le 17 mars, les acheteurs ont poussé le prix d’Ethereum au-dessus du SMA de 50 jours et cinq jours plus tard, la ligne de tendance à la baisse. Pourtant, dans le même temps, à la suite de cette tendance haussière, l’indicateur d’inversion de dynamique a affiché un signe de vente rouge « un », prévoyant un à quatre chandeliers rouges.

Ignorant ce signe de vente, le prix Ethereum a ouvert aujourd’hui sur une note haussière. Les investisseurs doivent comprendre qu’il est très peu probable que cette tendance haussière se maintienne sans l’aide de Bitcoin. De plus, si BTC retrace, ETH suivra sans hésitation.

Dans un cas où le prix d’Ethereum parvient à dépasser la barrière de 3 500 $, il y a de fortes chances que ce mouvement s’ajoute à la plus grande course qui prévoit un nouveau test de 4 000 $ et des niveaux plus élevés par la suite.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient la non-durabilité de la récente hausse du prix d’Ethereum. Cet indice montre que l’ETH fera face à une résistance massive de la part des investisseurs sous-marins, allant de 3 200 $ à 3 800 $. Ici, environ 12 millions d’adresses qui ont acheté 14 millions d’ETH sont «hors de l’argent».

Un mouvement vers le haut dans cette zone sera donc probablement confronté à une pression de vente de la part d’investisseurs essayant d’atteindre le seuil de rentabilité.

Cela dit, l’ETH a une chance de passer à 3 200 $ de sa position actuelle avant de faire face à ces vents contraires importants.

EPF GIOM

La récente augmentation du nombre d’adresses actives quotidiennes de 566 000 à 650 000 au cours du mois dernier indique que les investisseurs interagissent avec la blockchain Ethereum. Cette augmentation de 15% des adresses indique que les acteurs du marché sont intéressés par les ETH aux niveaux de prix actuels.

EPF DAA

Bien que les traders tentent de franchir les obstacles, le prix d’Ethereum est toujours fortement corrélé avec BTC. Ainsi, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 2 820 $ invalidera la thèse haussière.

Ce développement ouvrira la voie à un nouveau test du niveau de support de 2 541 $, où les acheteurs pourraient tenter une autre tendance à la hausse.