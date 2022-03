Le prix du Dogecoin explose alors que la chaîne de guichets automatiques Bitcoin ajoute DOGE à ses 1 800 emplacements à travers les États-Unis | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a enregistré des gains à deux chiffres du jour au lendemain et a entamé une tendance haussière.

Bitcoin of America a ajouté Dogecoin à ses distributeurs automatiques de billets BTC, favorisant l’utilité et l’adoption de la pièce meme.

Les analystes notent que Dogecoin tente de dépasser la moyenne mobile de 50 jours pour la cinquième fois, révélant une perspective haussière.

Le prix du Dogecoin a commencé une tendance haussière massive en réponse à l’annonce de l’augmentation de l’adoption de DOGE aux États-Unis. Un opérateur de guichets automatiques Bitcoin a ajouté la pièce meme à sa chaîne dans tous ses emplacements aux États-Unis.

Le prix du Dogecoin entre dans une tendance haussière avec une adoption croissante

Le prix du Dogecoin a enregistré des gains de 12 % du jour au lendemain, rompant sa tendance à la baisse. La pièce meme a été plus adoptée par les investisseurs, avec une demande croissante sur les bourses au cours des deux dernières semaines.

Bitcoin of America, un important échange de crypto-monnaie qui gère des guichets automatiques BTC dans 1 800 emplacements aux États-Unis, est optimiste sur Dogecoin. La chaîne de guichets automatiques a ajouté Dogecoin à ses machines, en plus du Bitcoin et du Litecoin.

L’ajout de Dogecoin à un réseau de guichets automatiques Bitcoin qui s’étend sur 1 800 emplacements est encourageant pour l’adoption de la même pièce aux États-Unis. Bitcoin of America a récemment lancé un kiosque universel qui combine les capacités d’un guichet automatique, distribue de l’argent, permet à l’utilisateur d’acheter de la crypto avec de l’argent et comprend une fonctionnalité pour vendre de la crypto en échange d’argent. Les partisans pensent que cette décision pourrait favoriser l’adoption de Dogecoin par les investisseurs basés aux États-Unis, augmentant ainsi l’accès à la pièce meme.

Fait intéressant, les applications réelles de Dogecoin ont accéléré le rythme, stimulant l’utilité de la pièce meme parmi les investisseurs. À Manhattan, New York, une clinique dentaire haut de gamme a ajouté Dogecoin à ses méthodes de paiement acceptées.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Dogecoin et prédit une remontée à 0,25 $. Les analystes ont prévu 0,31 $ comme objectif de profit pour Dogecoin et pensent que la pièce meme pourrait poursuivre sa tendance à la hausse dans le cycle actuel.