Évaluation du potentiel du prix XRP pour retester 1 $ après un récent ralentissement | Cryptomonnaie

Le prix du XRP semble prêt pour une autre augmentation alors qu’il approche du niveau de support de 0,82 $.

Un mouvement décisif au-dessus de 0,85 $ confirmera une résurgence des acheteurs et propulsera Ripple à 1 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,76 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix du XRP a établi un schéma de continuation haussier du 3 février au 11 mars. La récente cassure a vu Ripple fournir des gains à ses détenteurs jusqu’à ce qu’il commence à retracer. Cependant, l’altcoin semble faire son grand retour.

Le prix du XRP attire les traders

L’action des prix XRP du 3 février au 11 mars a mis en place un modèle de continuation du fanion haussier. Cette configuration contient une tendance haussière massive également connue sous le nom de mât de drapeau suivie d’une consolidation connue sous le nom de fanion.

La formation technique prévoit une ascension de 31% à 1 $, déterminée en ajoutant la distance entre le mât du drapeau et en l’ajoutant au point de cassure à 0,76 $. Le 11 mars, Ripple a franchi la ligne de tendance supérieure du fanion, signalant le début d’un mouvement haussier.

Depuis lors, le prix du XRP a augmenté de 10 % et a retesté le premier obstacle à 0,85 $ et se négocie actuellement à 0,83 $. Une reprise après le recul va probablement déclencher une nouvelle ascension pour Ripple, le propulsant de 10 % avant d’atteindre le prochain obstacle à 0,91 $.

La suppression de ces blocages ouvrira la voie au prix du XRP pour revenir au niveau psychologique de 1 $ après plus de deux mois.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix XRP, un chandelier quotidien proche en dessous de 0,76 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans cette situation, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Ripple glisse plus bas et reteste la zone de demande de quatre heures, s’étendant de 0,68 $ à 0,70 $.