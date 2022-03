Le prix de Solana confirme la cassure, 24% de gains à l’horizon | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a éclaté d’un modèle de coin en baisse, signalant une cassure haussière.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL poursuive son ascension à 112,89 $.

Une extension potentielle du rallye à 136,44 $ semble probable si les ordres d’achat s’accumulent.

Le prix de Solana a confirmé une cassure réussie d’un modèle haussier, indiquant plus de gains dans un avenir proche. Cette tendance haussière fera face à des blocages mineurs mais finira par atteindre son objectif.

Le prix de Solana survit à l’épreuve des traders

Le prix de Solana a établi trois hauts et bas inférieurs depuis le 26 janvier, qui, lorsqu’ils sont connectés à l’aide de lignes de tendance, ont entraîné une baisse du coin. Cette formation technique est haussière et prévoit une hausse de 24 % à 112,89 $, obtenue en additionnant la distance entre le premier swing haut et bas.

Bien que le prix de Solana soit sorti de cette configuration le 19 mars, il a fallu du temps pour confirmer cette cassure en testant à nouveau la ligne de tendance supérieure du coin descendant. La confirmation a été acceptée avec brio, entraînant une tendance haussière de 8 % à l’endroit où elle se négocie actuellement – 94,46 $.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL poursuive son ascension à 105,82 $, au-dessus duquel se trouve un pool de liquidités d’arrêts d’achat. Franchir cet obstacle ouvrira la voie à 112,89 $, qui est le niveau prévu.

Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de Solana forme un sommet local ici, mais si les acheteurs continuent de FOMO, il y a de fortes chances que cette montée en flèche puisse s’étendre au prochain obstacle important à 136,44 $.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Solana, un retour dans le coin descendant indiquerait que les acheteurs perdent du terrain. Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 88,58 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière pour SOL.

Dans un tel cas, le prix de Solana pourrait chuter de 15 % pour retester le niveau de support de 75,33 $.