Le prix d’Ethereum dépasse les 3 000 $, mais les analystes avertissent qu’un nouveau test est nécessaire | Cryptomonnaie

Le prix de l’ETH a finalement franchi la barrière des 3 000 $ et bien qu’une nouvelle hausse soit justifiée, les analystes estiment qu’un nouveau test des niveaux inférieurs aura lieu en premier.

Le marché de la crypto-monnaie continue d’aller de l’avant le 23 mars malgré des vents contraires sur plusieurs fronts. À l’heure actuelle, les conflits mondiaux, la hausse de l’inflation et l’incertitude économique généralisée pèsent sur les marchés financiers et contribuent à souligner la nécessité d’un portefeuille d’investissement diversifié.

Les altcoins ont réussi à gagner du terrain ces derniers jours, menés par Ethereum, la principale plateforme de contrats intelligents, qui a réussi à remonter dans la principale zone de support et de résistance à 3 000 $ où les traders se battent maintenant pour le contrôle.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que plusieurs analystes du marché disent de la voie à suivre pour Ether et si une nouvelle hausse est attendue ou non à court terme.

Test à venir de 3 125 $

Un aperçu général de la récente action des prix a été fourni par l’analyste crypto Michaël van de Poppe, qui a publié le graphique suivant montrant « Ethereum progresse après avoir maintenu un niveau crucial ».

Graphique ETH/USD sur 2 heures. Source : Gazouillement

van de Poppe a dit,

Il me semble que nous allons tester 3 125 $ ensuite.

Mais tous les commerçants n’ont pas été aussi prompts à rechercher un objectif de prix plus élevé, y compris l’utilisateur pseudonyme de Twitter « Chartpunk », qui a publié le graphique suivant mettant en évidence la tendance à la hausse de dix jours pour Ethereum et a mis en garde contre le saut dans un marché en surchauffe.

Graphique ETH/USD sur 4 heures. Source : Gazouillement

Chartpunk a dit,

Ne pas FOMO sur le marché. Si vous souhaitez rejoindre la tendance, recherchez le nouveau test de la zone d’entrée sur ce graphique.

Sur la base de la zone mise en évidence dans le graphique, Charpunk recherche une rentrée autour de 2 975 $.

Le sentiment est neutre jusqu’à 3 287 $

Une approche plus mesurée de l’action actuelle sur les prix a été proposée par le commerçant de crypto et utilisateur pseudonyme de Twitter « Mad Max Crypto », qui a publié le graphique suivant indiquant un « biais neutre jusqu’à ce qu’il dépasse la barre des 3 287 $ ».

Graphique ETH/USDT sur 1 jour. Source : Gazouillement

Cette perspective a été largement reprise par le conseiller en crypto-monnaie et utilisateur pseudonyme de Twitter « Altcoin Sherpa », qui a publié le graphique suivant mettant en évidence la série de hauts et de bas plus élevés réalisés par Ether.

Graphique ETH/USD sur 1 jour. Source : Gazouillement

Altcoin Sherpa a dit,

Je pense que vous pouvez argumenter en faveur d’une rupture de la structure du marché vers le haut sur des graphiques à durée inférieure, mais j’attends personnellement les niveaux les plus élevés. Quoi qu’il en soit, les fondamentaux d’ETH2.0 seront bientôt solides.

Un retrait possible à 2 600 $

Une dernière analyse sur les niveaux de prix inférieurs à surveiller a été abordée par le commerçant de crypto et utilisateur pseudonyme de Twitter « Follis », qui a publié le graphique suivant suggérant la possibilité d’un recul à 2 600 $.

Graphique ETH/USDT sur 8 heures. Source : Gazouillement

Follis a dit,

Forte réaction de ce balayage dans l’offre, mais la plupart des délais horaires sont haussiers, et je m’attends à plus de hausse tant que nous ne clôturons pas en dessous de 2 800 $. La zone de 2 600 $ est intéressante si nous obtenons un recul, le fib de 0,79 a bien fonctionné dans cette fourchette macro.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,919 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 41,7%.