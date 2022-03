Le prix XLM n’est pas impressionné par les vendeurs alors qu’il se dirige vers 0,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix XLM maintient son mouvement persistant et régulier à la hausse.

Presque tous les creux mineurs sont achetés.

La structure d’action des prix suggère qu’une configuration similaire au rallye de janvier 2021 pourrait se produire.

L’action des prix XLM, bien que récemment haussière, n’a pas eu beaucoup de sentiment positif ou d’élan. Croyez-le ou non, XLM est l’un des rares altcoins et crypto-monnaies à ne pas avoir atteint un nouveau record au cours des deux dernières années. En fait, XLM n’a pas atteint un nouveau record depuis le 3 janvier 2018. Cependant, cela pourrait changer.

Le prix XLM secoue les tentatives de pousser Stellar plus bas, la pression d’achat reste stable

L’action sur les prix XLM a récemment déclenché une configuration longue théorique identifiée le 18 mars 2022. La configuration était un ordre d’achat stop à 0,20 $, un stop loss à 0,18 $ et un objectif de profit à 0,30 $. L’un des résultats positifs du déclenchement de l’entrée a été la conversion du graphique point et figure d’inversion de 0,005 $/3 cases en un marché haussier à partir d’un marché baissier.

XLM/USD $0.005/3-box Reversal Point and Figure Chart

Les reculs se produisent généralement peu de temps après la conversion d’un marché baissier en haussier (et vice versa), mais XLM peut éviter un recul immédiat. C’est à cause de la façon dont le prix XLM a été étendu et sous-performant au cours des derniers mois. L’une des principales raisons pour lesquelles XLM ne connaîtra peut-être pas de recul rapide est que Stellar s’est fermé à l’intérieur du nuage Ichimoku pour la première fois en près de quatre mois.

De plus, les oscillateurs de XLM sur le graphique hebdomadaire soutiennent une nouvelle dynamique haussière. Par exemple, l’indice de force relative reste dans des conditions de marché baissier mais est resté coincé dans la fourchette des 40 pour toute l’année 2022. De même, l’indice composite sort de conditions neutres et a dépassé ses deux moyennes, donnant plus de poids à la probabilité d’une nouvelle dynamique haussière.

Graphique hebdomadaire XLM/USD Ichimoku Kinko Hyo

Le prix XLM trouvera probablement des vendeurs et une pression au niveau psychologiquement important de 0,25 $, qui est partagé avec le puissant retracement de Fibonacci à 50 %. Par conséquent, une pause temporaire à 0,25 $ est à prévoir.

Les risques baissiers demeurent préoccupants, mais le sont moins. Les traders n’ont vraiment besoin de s’inquiéter que si le prix XLM revient en dessous du nuage Ichimoku et crée une cassure Ichimoku baissière idéale valide – qui ne se produira que si XLM clôture à 0,17 $ ou moins.