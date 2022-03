Le Sénat américain examinera un projet de loi examinant l’expérience Bitcoin d’El Salvador | Cryptomonnaie

Le projet de loi, qui a été adopté hors commission mercredi, a suscité le mécontentement du président salvadorien, Nayib Bukele.

L’ensemble du Sénat américain votera sur un projet de loi visant à atténuer les risques pour le système financier américain de l’adoption par El Salvador du bitcoin comme monnaie légale, après que le projet de loi a été adopté par la commission mercredi.

La loi sur la «responsabilité pour la crypto-monnaie au Salvador (ACES)» a été présentée par les sens. James Risch (R-Idaho), Bob Menendez (DN.J.) et Bill Cassidy (R-La.) Le 16 février.

« Alors qu’El Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, il est important que nous comprenions et atténuions les risques potentiels pour le système financier américain », a déclaré Risch dans un communiqué mercredi, ajoutant que la législation exigerait que les départements d’État et du Trésor, entre autres agences fédérales , pour atténuer les risques tels que l’émancipation potentielle de la Chine et des organisations criminelles organisées.

Le projet de loi demanderait également aux États-Unis de surveiller les envois de fonds d’El Salvador.

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a exprimé son mécontentement après que le projet de loi ait été adopté par une commission.

« Jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais pensé que le gouvernement américain aurait peur de ce que nous faisons ici », a-t-il tweeté mercredi après-midi.

El Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie légale l’automne dernier, lançant un portefeuille soutenu par le gouvernement et offrant des incitations à l’utilisation de Bitcoin. Bukele a également annoncé que le pays lèverait 1 milliard de dollars grâce à une émission d’obligations adossées à Bitcoin, bien que cela ait été retardé par rapport à son lancement initial prévu à la mi-mars.