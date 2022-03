Le prix du Bitcoin attire les vendeurs à découvert avant de tirer le tapis et de revenir à 50 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a clôturé le chandelier quotidien d’hier au-dessus du retracement de Fibonacci de 50 %.

Des échanges latéraux pourraient avoir lieu au cours des cinq prochains jours.

BTC est sur le point de confirmer sa condition d’entrée la plus haussière depuis octobre 2021.

Le prix du bitcoin continue de monter de plus en plus haut, évitant de multiples tentatives de vente intrajournalière avec une pression d’achat réactive. Cependant, à mesure que la semaine passe au jeudi et au vendredi, l’importance de la clôture de Bitcoin sur le graphique hebdomadaire devient de plus en plus critique.

Le prix du Bitcoin sur la voie de 50 000 $ – mais il doit briser le cluster de résistance de 45 000 $ pour le faire

L’action des prix du Bitcoin, en un mot, reste très haussière, avec des traders persistants repoussant la pression de vente baissière. La voie à suivre pour les haussiers est simple : atteindre une clôture hebdomadaire égale ou supérieure à 45 000 $. Les niveaux de résistance sont presque négligeables, entre 45 000 $ et 50 000 $.

Un élan haussier important est revenu dans l’espace des crypto-monnaies, avec de nombreux appels pour que #AltSeason commence – un événement tout aussi haussier pour Bitcoin. Si le sentiment persiste et que les acheteurs de crypto mis à l’écart font l’expérience de FOMO, Bitcoin peut rapidement atteindre le niveau de prix de 50 000 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, le prix du Bitcoin présente des risques majeurs à la baisse. BTC se négocie à l’intérieur d’un drapeau baissier, un schéma de continuation baissier majeur. Si BTC continue d’augmenter, il atteindra le groupe de résistance actuel le plus fort de son graphique à 45 000 $.

La zone de valeur de 45 000 $ contient le retracement Fibonacci de 61,8 % à 44 650 $, le sommet du nuage hebdomadaire Ichimoku (Senkou Span A) à 45 000 $ et le sommet du drapeau baissier à 45 100 $. Si le prix du Bitcoin ne parvient pas à franchir ce niveau et est rejeté, un autre cycle de vente peut commencer, les traders piégeant les traders et poursuivant un mouvement sous le nuage Ichimoku à 37 000 $.