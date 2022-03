Le prix Ethereum va détruire les positions courtes avec un bond de 20% | Cryptomonnaie

L’action sur les prix d’Ethereum est sur le point de terminer l’un des signaux de cassure haussière les plus forts depuis octobre 2021.

La nouvelle phase d’expansion de l’ETH devrait être confirmée aujourd’hui.

Les risques baissiers demeurent préoccupants, mais l’ampleur et l’ampleur de toute baisse ont été largement réduites.

L’action sur les prix d’Ethereum continue d’être haussière avec une forte pression d’achat poussant l’ETH près du plus haut d’hier. Plus important encore, cependant, la proximité d’Ethereum avec l’achèvement d’un signal de cassure extrêmement haussier dans le système Ichimoku Kinko Hyo.

Le prix Ethereum devrait tester 3 300 $ puis 4 500 $

L’action des prix d’Ethereum, au cours de la session intrajournalière, a rempli tous les critères d’une cassure haussière idéale d’Ichimoku. Cependant, la clôture quotidienne est ce qui est le plus important et le plus nécessaire. Pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku, l’ETH doit clôturer à 2 985 $ ou plus.

Si les traders peuvent clôturer le prix d’Ethereum au-dessus du nuage quotidien d’Ichimoku, ce sera la première cassure haussière idéale d’Ichimoku confirmée depuis le 13 octobre 2021. L’entrée en octobre 2021 a entraîné une hausse d’Ethereum de près de 35 % pour atteindre un nouveau record historique de 4 864 $ à partir de la clôture en petits groupes de 3 607 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

La première zone de résistance à laquelle le prix Ethereum sera confronté, en attendant une clôture au-dessus du nuage Ichimoku, sera le retracement Fibonacci de 38,2 % à 3 300 $. Après ce niveau, il y a l’extension hebdomadaire Kijun-Sen et 100% Fibonacci, toutes deux à 3 500 $. Si les traders peuvent dépasser 3 500 $, alors c’est généralement clair et ouvert jusqu’à l’expansion de Fibonacci de 161,8 % à 4 550 $.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Cependant, les risques à la baisse restent préoccupants et ne doivent pas être ignorés. Le niveau de prix le plus important que le prix d’Ethereum doit dépasser est un chandelier hebdomadaire proche de 3 044 $ – où se trouve le sommet du nuage hebdomadaire Ichimoku (Senkou Span A). Le fait de ne pas clôturer au-dessus de Senkou Span A pourrait signifier un faux mouvement à la hausse, incitant fortement les baissiers à reprendre la pression de vente sur Ethereum.