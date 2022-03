Le prix Decentraland présente une opportunité d’achat avant de revenir à 3,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland développe probablement une opportunité d’achat sur son graphique point et figure d’inversion de 0,20 $ / 3 cases.

MANA s’est récemment converti en marché haussier.

Les risques de nouvelles pressions à la baisse demeurent préoccupants.

Le prix Decentraland a rencontré des achats réactifs au cours des deux dernières semaines, mais est actuellement à la traîne de nombreux altcoins. Les acheteurs ont eu du mal à pousser MANA à une clôture supérieure à 2,50 $, mais continuent de poursuivre cet objectif.

Prix ​​Decentraland positionné pour une nouvelle course haussière

Le prix Decentraland s’est converti en marché haussier sur son graphique Point and Figure le 7 février 2022, lorsque MANA est passé à 3,60 $. Les vendeurs sont entrés et ont créé une nouvelle colonne d’inversion d’Os. Le recul est considéré comme un signal de force, et non de faiblesse, avec des opportunités d’entrée se formant à partir de cette colonne O.

La configuration hypothétique du commerce long est un arrêt d’achat à l’inversion à trois cases de la colonne O actuelle, actuellement à 3,20 $ avec un stop loss à quatre cases (2,40 $ à la publication) et un objectif de profit à 6,60 $. À mesure que le prix de Decentraland baisse, l’entrée et le stop-loss se déplacent en tandem, mais l’objectif de profit reste inchangé.

Une légère pause dans l’élan à la hausse pourrait se produire à 3,60 $, où un triple sommet se développerait. Pourtant, compte tenu de l’élan dans l’ensemble de l’espace des crypto-monnaies, il y a une forte probabilité que le prix Decentraland puisse passer par le triple sommet.

MANA/USDT 0,20 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée. Le commerce représente une récompense de 4,25: 1 pour le risque. L’idée longue est invalidée si la colonne O actuelle casse la ligne de tendance du marché haussier en passant à 2,00 $ avant le déclenchement de l’entrée longue.

Les risques de baisse devraient être limités au retracement de Fibonacci de 50 % à 2,00 $, où le prix Decentraland a déjà trouvé un soutien d’achat substantiel.