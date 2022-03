Le prix de Cardano se resserre avec une cassure offrant un énorme potentiel de hausse de 65% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano voit les deux côtés offre et demande pris dans une fourchette étroite entre deux forces techniques.

Le prix ADA est fixé pour une cassure haussière alors que le sentiment positif gagne du terrain sur les marchés mondiaux.

Une clôture quotidienne au-dessus de 1,00 $ ouvre la voie à une hausse de 65 %, atteignant de nouveaux sommets pour 2022.

Le prix de Cardano (ADA) voit les baissiers et les haussiers se presser l’un contre l’autre puisque ces derniers ont pu dépasser la moyenne mobile simple sur 55 jours mardi à 0,957 $. Du haut, l’importante barrière de 1,00 $ fait sa part pour empêcher les traders d’entrer au-dessus, les vendeurs à découvert vendant massivement pour maintenir l’action des prix modérée. Avec les vents arrière et la configuration technique actuels, la pièce devrait basculer en faveur des traders avec une cassure au-dessus de 1,00 $, ce qui ouvrira la porte à une grande zone qui pourrait contenir des gains de 65 %, avec un prix ADA atteignant 1,677 $.

Prix ​​​​de Cardano fixé pour un swing trade vers 1,677 $

Le prix de Cardano a fait mal à de nombreux baissiers mardi en couvrant beaucoup de terrain à la hausse, alors qu’un rallye s’accélère. L’aide est venue des vents favorables mondiaux qui poussent les actions et les crypto-monnaies à la hausse. Bien que les haussiers aient atteint un seuil à 1,00 $, attendez-vous à voir une percée de sitôt alors que l’élan se renforce pour une cassure haussière avec des vents arrière dominant l’action des prix baissiers.

Le prix de l’ADA pourrait donc enregistrer des gains solides pouvant atteindre 65%, vers 1,677 $ dans ce qui serait un swing trade parfait et peut-être même imprimer de nouveaux sommets pour 2022. Il s’agit d’un commerce à plus long terme car, à court terme À terme, l’indice de force relative (RSI) offre encore une marge de progression, mais commence à sembler top, presque suracheté. Attendez-vous cette semaine à ce que les traders se concentrent sur 1,25 $ avec le R1 mensuel juste en dessous comme point d’ancrage.

Graphique journalier ADA/USD

Le risque à la baisse vient avec des traders incapables de dépasser 1,00 $, et ce test raté devient un véritable rejet à la hausse. Cela déclencherait le feu vert pour que les traders entrent et remplissent chaque ordre d’achat présent pour évaporer la demande et repousser l’action des prix vers la ligne de tendance ascendante verte qui s’est déjà tenue à deux reprises. Attendez-vous à un rebond sur la ligne de tendance autour de 0,90 $ et, avec une pause, à l’achèvement complet de la descente à 0,779 $.