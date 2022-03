Le prix du bitcoin récupérera 44 000 $ après une brève correction | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin devrait essayer de clôturer au-dessus de 43 000 $ après avoir échoué mardi.

Le prix BTC a encore beaucoup de place à la hausse sur le RSI vers 44 000 $.

Attendez-vous à ce que la tendance actuelle se poursuive avec des vents favorables qui persistent et stabilisent les marchés mondiaux, renforçant ainsi le sentiment de risque.

Le prix du Bitcoin (BTC) a vu des traders essayer de planter un drapeau au-dessus de 43 000 $ au début de ce mois, mais a échoué car l’action des prix a subi des prises de bénéfices au cours des dernières heures de négociation. Le transfert de la séance de négociation à ASIA PAC a entraîné un court fondu, qui a offert aux haussiers une fenêtre d’opportunité pour se réengager à nouveau. Alors que la situation se stabilise sur le marché mondial et en Ukraine, les investisseurs tentent de profiter de ce sentiment de soulagement sur les marchés et d’en tirer des gains, le prix du BTC devant être porté à 44 088 $ dans cet esprit.

Le prix du Bitcoin approche d’un moment crucial qui pourrait transformer son rallye en une tendance haussière plus large

Le prix du bitcoin profite de l’ambiance positive présente sur les marchés, le S&P 500 évitant un rebond du chat mort mardi, les investisseurs sont de retour avec des intérêts et des liquidités dans des actifs à risque comme les actions et les crypto-monnaies. Le prix du bitcoin a connu un mouvement très percutant mardi, car cette humeur positive s’est transformée en un vent arrière qui a porté l’action des prix à une clôture au-dessus de 41 756 $. Un fondu après une journée aussi haussière est tout à fait normal et, en attendant, offre une fenêtre d’opportunité pour revenir car l’indice de force relative (RSI) a encore de la marge avant d’être étiqueté comme « suracheté ».

Le prix du BTC devrait viser 44 088 $ à la hausse, un niveau pivot historique qui remonte au 6 août 2021. Non seulement les vents arrière et le RSI font leur part dans le rallye, mais la moyenne mobile simple sur 55 jours en a offert à la hausse pression. La semaine dernière, le prix BTC a déjà été relevé juste avant qu’un test réel sur le niveau SMA de 55 jours ne soit à portée de main. Avec ces éléments de soutien ajoutés aux vents favorables actuels, les investisseurs sont fortement incités à faire partie de l’action sur les prix du Bitcoin et devraient augmenter les prix au-dessus de 44 000,00 $.

Graphique journalier BTC/USD

Le risque d’événement à portée de main vient avec la visite de Biden aux dirigeants du G7, de l’OTAN et de l’UE mercredi et jeudi à Bruxelles. Le fait que le président américain vienne en personne à ces réunions crée des attentes relativement élevées pour au moins une autre série de sanctions ou même un embargo coordonné plus important soutenu par toutes les organisations ci-dessus. Les marchés devront réévaluer l’impact financier et les conséquences sur l’inflation et d’autres paramètres macroéconomiques, ce qui pourrait déclencher une correction des crypto-monnaies et conduire le Bitcoin à chuter de 6 % vers 39 780 $.