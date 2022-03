Le prix Crypto.com va revoir 0,45 $ après l’accord de parrainage de la Coupe du Monde de la FIFA | Cryptomonnaie

Le jeton Crypto.com a établi une base stable et a augmenté de 12 % pour franchir un obstacle crucial à 0,41 $.

Si CRO parvient à rester au-dessus de cette barrière, un nouveau test de 0,45 $ semble probable.

Une panne de 0,41 $ pourrait déclencher une correction à 0,37 $ ou moins.

Le jeton Crypto.com a mis en place des pools de liquidités dans la fourchette basse et haute de la récente montée en puissance. Cette perspective technique crée une ambiguïté avec un biais directionnel, mais l’annonce récente indique qu’un mouvement haussier est probable.

Le compte Twitter de la société a annoncé qu’elle serait un sponsor de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Un article de blog a précisé que Crypto.com serait la « société exclusive de commerce de crypto-monnaie » sponsorisant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Ce mouvement de l’établissement n’est pas inconnu dans l’industrie de la cryptomonnaie avec FTX en partenariat avec les principales équipes de la Ligue majeure de baseball, Mercedes, eSports, etc. Le parrainage permettra à Crypto.com d’obtenir une visibilité de la marque à l’intérieur et à l’extérieur des stades du tournoi.

Jeton Crypto.com au point de rupture

Le jeton Crypto.com a chuté de près de 20 % entre le 2 et le 7 mars, établissant une fourchette allant de 0,45 $ à 0,37 $. Ce ralentissement a établi une limite et les traders CRO l’ont respectée et ont créé un double creux à 0,37 $, déclenchant ensuite un rallye de reprise.

Jusqu’à présent, le jeton Crypto.com a réussi à renverser le niveau de retracement de 50 % à 0,41 $ et, au moment de la rédaction de cet article, il plane au-dessus. Une poursuite de cet élan haussier pourrait voir le CRO revenir vers le haut de la fourchette et peut-être plus haut.

Les investisseurs intéressés peuvent attendre un nouveau test de la barrière de 0,41 $ pour entrer dans une position longue et enregistrer des bénéfices à 0,45 $. Dans certains cas, la montée en puissance pourrait pousser le jeton Crypto.com à 0,47 $, surtout si la pression d’achat augmente.

Graphique CRO/USDT sur 4 heures

Bien que les choses semblent favorables aux haussiers, une rupture du niveau de support de 0,41 $ déclenchera un mouvement dans la direction opposée. Si le jeton Crypto.com produit un chandelier de quatre heures en dessous de 0,37 $, il invalidera la thèse haussière.

Ce développement pourrait voir le jeton Crypto.com baisser pour retester le niveau de support stable à 0,36 $