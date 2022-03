Bitcoin teste maintenant une forte résistance à 43300/43500 [Video] | Cryptomonnaie

Bitcoin a atteint un sommet pour la journée exactement à la moyenne mobile de 500 jours à 43300/500. Une cassure à la hausse est un signal d’achat.

Ondulation nous avons écrit : vient de battre la moyenne mobile de 500 jours à 7980 pour rendre les perspectives plus positives.

Nous avons atteint la cible de 8400/8500 alors que nous recherchons 8950/9000, peut-être jusqu’au plus haut de février et une très forte résistance à 9140/9160.

Ethereum a ouvert la voie à la hausse avec un rebond de la moyenne mobile de 500 jours à 2540/2500 atteignant des cibles jusqu’à la résistance à 3000/3050. Un sommet pour la journée exactement ici hier.

Analyse quotidienne

Bitcoin teste maintenant une forte résistance à 43300/43500. Les shorts doivent s’arrêter au-dessus de 44 000. Une cassure supérieure est un signal d’achat ciblant 46 600/800 et peut-être jusqu’à 49 000/50 000.

Un support mineur à 40000 a tenu mais en dessous de 39500 on peut cibler 38000/37700. Si nous continuons à baisser, recherchez un nouveau test du plus bas de mars jusqu’à présent à 37150. Sachez simplement qu’en dessous, nous ciblons 36500/400, éventuellement jusqu’à 33300/31100.

L’ondulation a atteint la cible de 8400/8500 mais s’est inversée de manière inattendue à partir de 8650. Les haussiers ne peuvent tout simplement pas garder le contrôle de ce marché. Moins probable maintenant mais si nous continuons plus haut, cherchez 8950/9000, peut-être jusqu’au plus haut de février et une très forte résistance à 9140/9160.

Support solide à 8000/7900 et à nouveau à 7700/7560. Une cassure sous 7600 est un signal de vente.

Le rebond d’Ethereum par rapport à la moyenne mobile de 500 jours à 2540/2500 atteint la résistance à 3000/3050. Une cassure au-dessus de 3150 est un signal d’achat à moyen terme ciblant initialement 3200/3230… nous devrions avoir du mal à battre ce niveau mais une cassure plus élevée est finalement un signal d’achat fort. Cherchez 3500 première cible.

La résistance de maintien à 3000/3050 rencontre un support solide à 2800/2750. Une cassure sous 2700 est un signal de vente.