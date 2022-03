Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les cryptos font une pause pour repenser le biais directionnel | Cryptomonnaie

Le rejet du prix du Bitcoin au disjoncteur baissier de 42 867 $ à 43 755 $ suggère une poursuite de la tendance à la baisse.

Le prix d’Ethereum pourrait commencer son retracement alors que l’IRM montre un signal de vente sur le graphique journalier.

Le prix Ripple semble prêt pour un retracement mineur alors qu’il reteste le premier obstacle à 0,85 $.

Le prix du Bitcoin fait face à des blocages, interrompant sa tendance haussière et même l’inversant. Ce manque soudain d’élan a permis aux traders de prendre le contrôle. En conséquence, Ethereum, Ripple et d’autres altcoins subissent également un retracement mineur.

Le prix du Bitcoin a besoin d’une pause

Le prix du bitcoin est sur une tendance à la hausse lente et régulière depuis le 13 mars, remontant d’environ 15 %. Cette décision a marqué le disjoncteur de quatre heures, passant de 42 867 $ à 43 755 $, et est déjà rejetée.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une poursuite de cette baisse au moins jusqu’à 40 417 $, le plus bas de lundi. Dans certains cas, BTC pourrait même retester la zone de demande quotidienne, allant de 36 562 $ à 38 859 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, un chandelier de quatre heures près de 43 755 $ invalidera le disjoncteur baissier et ouvrira la voie à de nouveaux gains.

Le prix d’Ethereum semble trop élevé

Le prix d’Ethereum a percé la zone d’approvisionnement hebdomadaire, passant de 2 927 $ à 3 413 $, et n’a pas augmenté. Ce manque de pression d’achat combiné au signal de vente rouge « un » de l’indicateur d’inversion de moment (MRI) indique qu’une tendance à la hausse est peu probable.

Cette formation technique prévoit une tendance baissière d’un à quatre chandeliers pour l’ETH. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH revoie bientôt le niveau de support hebdomadaire à 2 541 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Indépendamment de l’optimisme entourant le prochain prix Merge for Ethereum, une clôture hebdomadaire inférieure à 2 541 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera une correction à 2 000 $ ou moins.

Le prix de l’ondulation reste haussier

Le prix Ripple a enregistré des gains pendant la majeure partie de la semaine dernière, lorsque la plupart des altcoins avaient du mal à monter ou à subir des pertes. Cependant, après une ascension de 16 % et un nouveau test du premier objectif à 0,85 $, le prix du XRP connaît un ralentissement.

Bien que la thèse haussière soit intacte, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton de remise glisse plus bas et reteste la barrière de 0,80 $ ou 0,76 $ avant de déclencher une autre hausse à 0,91 $ et 1,00 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Aussi optimiste que puisse paraître le prix Ripple, la thèse haussière sera invalidée si la zone de demande de quatre heures, s’étendant de 0,68 $ à 0,70 $, est franchie. Bien que cette décision mette fin à la tendance haussière à court terme, elle n’invalide pas la thèse haussière à long terme de Ripple.

Les traders XRP ont une autre opportunité dans la zone de demande de neuf heures, allant de 0,546 $ à 0,633 $, pour relancer la tendance haussière et récupérer les pertes.