Le prix d’Algorand devrait exploser alors que les mesures en chaîne révèlent un ciel clair | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand a établi une base stable autour de 0,675 $, déclenchant une reprise de 26 %.

Les mesures en chaîne suggèrent peu ou pas d’obstacles pour les traders jusqu’à 1,05 $, faisant allusion à une autre montée en puissance.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,675 $ invalidera la thèse haussière d’ALGO.

Le prix d’Algorand fait preuve de résilience après avoir été témoin d’un rallye massif au cours de la semaine dernière. Cette décision pourrait être essentielle pour déclencher une autre montée en puissance qui pourrait aider ALGO à récupérer ses pertes.

Le prix d’Algorand attend un catalyseur

Le prix d’Algorand a rebondi sur un niveau de support stable à 0,675 $, déclenchant une ascension de 26 % jusqu’à la barrière de résistance hebdomadaire à 0,817 $. Ce mouvement est important puisque ALGO a produit un chandelier quotidien au-dessus de 0,817 $, un obstacle crucial.

Si les traders parviennent à se maintenir au-dessus de cette barrière, il y a de fortes chances que cette montée en puissance se prolonge. Un scénario probable pourrait voir ALGO plonger brièvement en dessous dudit niveau de support avant de déclencher une autre étape.

Indépendamment des reculs mineurs, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Algorand reprenne une hausse à 1,04 $, ce qui est l’endroit idéal pour la formation d’un sommet local. Au total, ce mouvement constituerait un gain de 34 % par rapport à 0,776 $.

Graphique ALGO/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In / Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ce rallye pour le prix d’Algorand, qui montre un ciel clair pour les traders ALGO.

Cet indice révèle que le prochain obstacle significatif pour le prix d’Algorand existe de 0,952 $ à 1,11 $, où environ 712 000 adresses qui ont acheté 895 millions de jetons ALGO sont «hors de l’argent».

Par conséquent, un déménagement dans ce cluster se heurtera à une pression de vente de la part d’investisseurs essayant d’atteindre le seuil de rentabilité.

ALGO GIOM

Bien que faible, le nombre de transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus est passé de 52 à 71 au cours du dernier mois. Cette augmentation de 36 % des transferts, qui sert de proxy pour les investisseurs fortunés, suggère que les baleines s’intéressent à ALGO aux niveaux actuels.

ALGO grosses transactions

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,675 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière d’ALGO. Dans un tel cas, le prix d’Algorand est susceptible de s’effondrer à 0,618 $, permettant aux acheteurs de se regrouper avant une nouvelle tentative de rallye.