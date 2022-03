Le géant des puces Qualcomm lance un fonds Metaverse de 100 millions de dollars | Cryptomonnaie

Le financement ira également à un programme de subventions pour les développeurs qui créent des expériences de jeu, de santé, de bien-être, de médias et de divertissement axées sur la réalité étendue.

Le géant multinational des logiciels et des micropuces Qualcomm Incorporated a lancé un fonds Metaverse de 100 millions de dollars pour soutenir les entreprises technologiques de réalité étendue (XR), d’intelligence artificielle (IA) et de réalité augmentée (AR).

La réalité étendue, ou XR, fait référence à la combinaison de smartphones et de technologies AR et VR telles que des casques et des lunettes.

Le projet d’investissement est surnommé le « SnapDragon Metaverse Fund » en référence aux puces Snapdragon de l’entreprise qui sont conçues pour une longue liste d’appareils, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les smartwatches et les smartbooks.

Selon une annonce du 21 mars, le financement ira également à un programme de subventions pour les développeurs créant des expériences de jeu, de santé, de bien-être, de médias et de divertissement axées sur XR.

« Grâce au Snapdragon Metaverse Fund, nous sommes impatients de donner aux développeurs et aux entreprises de toutes tailles les moyens de repousser les limites de ce qui est possible alors que nous entrons dans cette nouvelle génération d’informatique spatiale », a déclaré le président et PDG de Qualcomm Incorporated, Cristiano Amon.

La société a déclaré qu’elle visait à être le « ticket vers le métaverse » via ses technologies 5G, AI et XR qu’elle décrit comme étant essentielles pour le métaverse. Alors que le site Web de Qualcomm indique également qu’il vise à combiner un smartphone, un casque VR et des lunettes AR en un seul appareil XR à l’avenir.

XR pourrait remplacer tous les autres écrans de votre vie, comme ce grand téléviseur dans votre salon. Mobile XR a le potentiel de devenir l’une des plates-formes informatiques les plus omniprésentes et les plus perturbatrices au monde, à l’instar du smartphone d’aujourd’hui.

La société a également annoncé que les bénéficiaires des subventions bénéficieraient « d’un accès rapide à la technologie de pointe de la plate-forme XR, aux kits matériels, à un réseau mondial d’investisseurs et à des opportunités de co-marketing et de promotion ».

Alors que la crypto a volé la vedette ces derniers temps en ce qui concerne le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, il semble que l’intérêt commence à revenir dans les projets Metaverse.

Au cours des sept derniers jours, les prix des actifs natifs des principaux projets de métaverse tels que Decentraland et The Sandbox ont gagné 7 % et 14 % chacun.

Le 18 mars, Cointelegraph a également rapporté que les fondateurs du Bored Ape Yacht club, Yuga Labs, avaient levé 450 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage pour une valorisation de 4 milliards de dollars, une partie du financement étant destinée au développement du métaverse Otherside soutenu par Apecoin. projet.