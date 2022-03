Coinbase Cloud lance la suite d’outils de développement Avalanche | Cryptomonnaie

L’écosystème Avalanche a tout à gagner de trois formidables développements annoncés cette semaine avec l’intégration de Coinbase Cloud, le support BTC et le trading UST.

Le hub de développement Web3 Coinbase Cloud a ajouté une suite d’outils pour prendre en charge le développement sur la blockchain Avalanche et la plate-forme de contrats intelligents.

Dans le cadre des nouvelles fonctionnalités de support, Coinbase Cloud exécute un nœud de validation public Avalanche (AVAX). Cela permet aux participants du réseau Avalanche de jalonner leurs jetons AVAX avec Coinbase Cloud et de déléguer le pouvoir de valider les transactions sur la blockchain.

La compatibilité Ethereum Virtual Machine (EVM) permet à un réseau de bénéficier de la sécurité du réseau Ethereum (ETH). Les jetons sur les chaînes compatibles EVM peuvent également être reliés de manière transparente les uns aux autres.

Il existe également une intégration AVAX avec Coinbase Wallet, le portefeuille d’actifs numériques propriétaire Web3 de l’échange cryptomonnaie. Il fournira également aux développeurs la documentation nécessaire pour déployer des applications sur le réseau Avalanche. Coinbase Wallet a ajouté la prise en charge de Solana (SOL) la semaine dernière.

Coinbase Cloud améliorera la fonctionnalité Query and Transact pour ses utilisateurs. Cette fonctionnalité permet aux développeurs de trouver, d’interagir et d’étudier plus facilement des parties du code qui composent le réseau Avalanche. Coinbase Cloud estime qu’en fournissant un tel accès, les développeurs peuvent « configurer qui peut accéder à l’infrastructure de nœuds et répartir leurs nœuds sur quatre régions géographiques et deux fournisseurs de cloud » avec des temps d’arrêt limités.

Coinbase Cloud est une plate-forme de support aux développeurs Web3 de l’échange de crypto Coinbase qui a été lancé en octobre dernier.

En plus des dernières contributions de Coinbase Cloud à l’écosystème AVAX, Avalanche a également commencé à déployer sa prise en charge du réseau Bitcoin (BTC) via le pont Avalanche. Le support complet devrait être achevé au deuxième trimestre de cette année.

DeFi sur Avalanche est sur le point d’obtenir beaucoup plus d’orange. pic.twitter.com/9KwTwmkySD — ./kevinsekniqi bonnes vibrations uniquement (@kevinsekniqi) 22 mars 2022

Cela permettra aux détenteurs de BTC de transférer leurs pièces sur le réseau Avalanche et de participer à des activités de financement décentralisé (DeFi) là-bas.

Le co-fondateur et COO d’Avalanche, Kevin Sekniqi, a résumé l’intégration de BTC avec Avalanche dans un tweet du 23 mars déclarant « DeFi on Avalanche est sur le point de devenir beaucoup plus orange ».

Cette nouvelle intégration intervient alors que le sommet Avalanche se déroule à Barcelone, en Espagne, où, en plus des intégrations Coinbase Wallet et Bitcoin, l’équipe Terra (LUNA) a également annoncé que son stablecoin UST est désormais négociable sur Avalanche. Les trois développements de cette semaine devraient apporter plus de valeur à l’écosystème Avalanche au fil du temps grâce à des investissements et de nouvelles applications.

AVAX a chuté de 3 % au cours des dernières 24 heures et est actuellement en baisse de 42,3 % par rapport à son record du 21 novembre 2021, record de 145 $ selon CoinGecko.