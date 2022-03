First Mover Asia : Une partie de Crypto Allure de Singapour est un éclat de transparence. La cité-État est-elle en train de changer ? | Cryptomonnaie

Prix: Bitcoin dépasse 43 000 $ avant de se replier, mais était toujours en hausse pour la journée.

Insights: Les raisons de la décision d’un régulateur de Singapour de placer le fonds crypto DeFiance Capital sur une « liste d’alerte aux investisseurs » n’étaient pas claires.

Avis du technicien : Momentum devient haussier à court terme.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 42 725$ +3,5%

Éther (ETH) : 3 011 $ + 3,2 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum Classique ETC +20,3% Plate-forme de contrat intelligente Argent Bitcoin BCH +12,7% Monnaie Cardan ADA +8,4% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin, Ether et autres cryptos majeurs sont dans le vert

Bitcoin a bondi au-delà de 43 000 $ avant de se replier bien en dessous de cette marque, mais a encore récemment augmenté de près de 4 % au cours des 24 heures précédentes. Ether a dépassé les 3 000 $ pour la première fois en deux semaines, un gain de plus de 3 %, et la plupart des autres altcoins majeurs du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière étaient bien dans le vert.

Bitcoin changeait de mains à environ 42 700 $. L’ADA de Cardano et le DOT de Polkadot ont augmenté de plus de 7% à certains moments. Les jetons Axie Infinity AXS et shiba inu (SHIB) ont respectivement augmenté de plus de 5 % et 3 %.

Mardi, le Market Wrap de CoinDesk a noté que certains analystes ont abordé la flambée des prix avec prudence en raison de l’incertitude quant à l’appétit pour le risque.

Dans une interview avec le programme « First Mover » de CoinDesk TV, Mark Chandler, directeur général et stratège en chef du marché pour la société de négoce des marchés financiers Bannockburn Global Forex, a déclaré qu’une politique monétaire plus belliciste pourrait nuire à la crypto à long terme. « La crypto agit plus comme un actif à risque que comme une protection contre l’inflation », a-t-il déclaré.

Mais à court terme, Chandler a attribué la hausse de la cryptomonnaie ces derniers jours à l’amélioration des marchés boursiers, en particulier du Nasdaq. « C’est une sorte de rallye qui risque les actifs comme et c’est pourquoi la crypto se rallie principalement », a déclaré Chandler.

Le Nasdaq, axé sur la technologie, a bondi de près de 2% mardi, tandis que le S&P 500 a augmenté de 1,1%

Chandler a déclaré que l’éther avait surpassé le bitcoin parce que les investisseurs ont été intrigués par un certain nombre de projets qui promettent « d’augmenter l’efficacité et de réduire son empreinte carbone. Cela pourrait attirer de l’argent et aider à expliquer pourquoi l’éther se porte mieux que le bitcoin ».

Mais il a dit qu’il craignait également que la banque centrale américaine ne soit pas en mesure « d’organiser un atterrissage en douceur » qui fasse baisser l’inflation sans récession. La Réserve fédérale a augmenté les taux d’intérêt de 25 points de base la semaine dernière, comme on s’y attendait généralement pour lutter contre la hausse de l’inflation, et lundi, le président de la Fed, Jerome Powell, a suggéré dans un discours que les futures augmentations cette année pourraient se faire par incréments de 50 points de base.

Chandler a noté que la Fed avait « révisé la croissance à la baisse, l’inflation plus élevée, les taux d’intérêt plus élevés », mais pas le chômage. « Beaucoup de gens vont être surpris que nous n’obtenions pas une augmentation du chômage. »

Marchés

S&P 500 : 4 511 +1,1 %

DJIA : 34 807 +0,7%

Nasdaq : 14 108 +1,8%

Or : 1 920 $ – 0,2 %

Connaissances

Singapour perd un peu de transparence

Singapour a été célébrée comme la patrie naturelle de la crypto en Asie.

Son système judiciaire et ses régulateurs sont justes, rapides et efficaces, l’air est pur et la population parle couramment l’anglais. Son fondateur, l’homme fort, Lee Kuan Yew, croyait que les nations prospères sont celles où les riches ne sont pas au-dessus de la loi ; les fonctionnaires sont grassement payés pour garantir qu’ils sont à l’abri des pots-de-vin. Les juges doivent statuer sur les litiges commerciaux en citant la jurisprudence, sans penser aux faveurs et aux relations.

Mais une chose étrange s’est produite cette semaine sur la scène crypto de Singapour. DeFiance Capital, l’un des nombreux fonds cryptomonnaies enregistrés dans la ville, a été inscrit sur une « liste d’alerte des investisseurs » par l’Autorité monétaire de Singapour, la banque centrale et le régulateur.

« La liste d’alerte aux investisseurs fournit une liste de personnes non réglementées qui, sur la base des informations reçues par MAS, peuvent avoir été perçues à tort comme étant autorisées ou réglementées par MAS », c’est ainsi que MAS le décrit.

MAS n’a pas répondu à une requête CoinDesk pour fournir une explication détaillée de la raison pour laquelle DeFiance Capital a été placé sur la liste et aucun de ses pairs, tels que Three Arrows Capital, qui sont enregistrés dans la ville.

DeFiance Capital a déclaré à CoinDesk que « l’inclusion sur l’IAL n’implique aucune irrégularité juridique mais indique simplement que DeFiance Capital, comme de nombreux autres VC crypto-natifs à Singapour, n’est pas encore réglementé par MAS ».

Mais DeFiance Capital ne sait pas non plus ce qui s’est passé.

« Nous essayons actuellement de comprendre comment ce problème est survenu. Auparavant, nous travaillions de manière proactive avec MAS pour communiquer nos opérations à Singapour », a déclaré le fonds dans un e-mail à CoinDesk, notant que ses activités d’investissement et ses opérations ne sont pas affectées.

Bien que le fait d’être sur cette liste ne signifie aucune sorte d’acte répréhensible, cela pourrait être perdu pour les observateurs occasionnels lorsqu’ils voient le nom d’un fonds – et non celui de ses pairs – sur une « liste d’alerte ».

Pour Singapour, c’est surprenant. L’ensemble du lieu se différencie de ses pairs par la transparence de son processus réglementaire. Les trous noirs réglementaires, où les choses sont considérées sur un coup de tête ou un fiat royal et non expliquées, sont pour les autres pays, pas un endroit en lice pour être le centre financier dominant de l’Asie.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/la résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) maintient un support supérieur à 40 000 $ alors que les signaux d’élan à court terme s’améliorent. Pour l’instant, les reculs semblent limités, ce qui signifie que les acheteurs pourraient rester actifs vers la zone de résistance de 46 000 $ à 50 000 $.

La crypto-monnaie a augmenté de 4% au cours des dernières 24 heures et tente d’établir une fourchette de prix plus élevée sur les graphiques.

Une cassure décisive au-dessus de 46 000 $ est nécessaire pour inverser la tendance à la baisse de quatre mois. En règle générale, les hausses de prix stagnent après avoir retracé 50% de la baisse précédente, similaire à ce qui s’est produit en septembre 2021 autour du niveau de prix de 50 000 $.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier reste en territoire haussier (au-dessus de 50), indiquant une activité d’achat renouvelée. Sur le graphique hebdomadaire, les indicateurs de momentum sont sur le point de devenir positifs pour la première fois depuis août, qui a précédé une forte remontée des prix.

Pourtant, une configuration baissière reste sur le graphique mensuel, ce qui signifie que la hausse pourrait être limitée.

Événements importants

Avalanche Summit Barcelone

15 h 20 HKT/SGT (7 h 20 UTC) : Luis de Guindos, membre du conseil d’administration de la Banque centrale européenne, participe à une table ronde lors du sommet bancaire de Money Review.

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : principal indice économique du Japon (janvier)