Shiba Inu surpassera Dogecoin alors que SHIB se prépare à atteindre 0,000040 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu est inférieur au Bitcoin, à l’Ethereum et au marché plus large de la cryptomonnaie.

SHIBA développe un puissant modèle de cassure haussière sur le graphique Point and Figure.

L’action des prix à la traîne se traduira probablement bientôt par les principaux altcoins de SHIBA.

L’évolution des prix du Shiba Inu a été décevante ces derniers jours. Alors que les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic et Cardano ont connu, dans certains cas, des gains en pourcentage à deux chiffres, SHIBA a eu du mal à maintenir un gain de 3 %. Cependant, cela pourrait changer très bientôt.

Le prix du Shiba Inu enroulé pour une cassure haussière explosive

Le prix du Shiba Inu a développé plusieurs opportunités de trading sur son graphique point et figure d’inversion de 0,000001/3 cases. La configuration longue est la plus susceptible de se dérouler, mais il existe également un scénario court tout aussi fort mais plus improbable.

La transaction longue hypothétique pour le prix du Shiba Inu est un ordre d’achat stop à 0,000028 $, un stop loss à 0,000025 $ et un objectif de profit à 0,000040 $. Si l’entrée est déclenchée, elle confirmera une cassure au-dessus du point de contrôle du volume de 2022 (0,000026 $) et confirmera simultanément les modèles Triple Top Breakout et Bearish Shakeout dans Point and Figure.

SHIBA/USDT $0.000001/3-box Reversal Point and Figure Chart

Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée.

Le commerce long pour le prix Shiba Inu représente une récompense de 4: 1 pour la configuration du risque. Il est invalidé si l’idée courte ci-dessous est déclenchée en premier.

La configuration courte théorique pour le prix Shiba Inu est un ordre stop de vente à 0,000021 $, un stop loss à 0,000025 $ et un objectif de profit à 0,000010 $. L’entrée courte, si elle est déclenchée, confirmerait un modèle de cassure triple et pourrait entraîner un crash flash en raison du profil de volume extrêmement fin entre 0,000020 $ et 0,000010 $.

SHIBA/USDT $0.000001/3-box Reversal Point and Figure Chart

Un stop suiveur à deux cases aiderait à se protéger contre une certaine volatilité en cas de cassure baissière.

L’idée courte est une récompense de 2,75: 1 pour le risque. Il est invalidé si la colonne X actuelle passe à 0,000030 $.