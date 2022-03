Le prix d’Ethereum teste la résistance clé, menaçant d’éclater | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum se consolide en dessous de la ligne de tendance hebdomadaire descendante

L’ETH a imprimé une bougie engloutissante haussière la semaine dernière

Un échec à briser la résistance clé invalidera la thèse haussière

Les affichages de prix Ethereum le font ou le cassent comme un comportement alors que les traders le poussent dans une résistance critique. Pourtant, il y a plusieurs facteurs à considérer.

Le prix d’Ethereum se rapproche d’une cassure

Le prix d’Ethereum a récemment atteint un sommet à 3 075 $ avant de revenir pour se consolider à une valeur marchande actuelle de 3 000 $. Les haussiers ont réussi à exploiter la liquidité au-dessus du sommet de février à 3 041 $, ce qui amène maintenant les investisseurs à se demander quelle sera la prochaine étape. Le prix de l’ETH s’enroule juste en dessous de la ligne de tendance hebdomadaire, qui est super haussière. Cependant, le prix d’Ethereum n’a pas réussi à établir une clôture plus élevée que le swing précédent sur le graphique de 8 heures, ce qui laisse un doute raisonnable sur la force du taureau.

La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a peut-être déjà incité les premiers acheteurs à entrer sur le marché. Les investisseurs plus prudents voudront peut-être attendre un indicateur plus définitif indiquant que la tendance haussière se poursuivra. Une stratégie de rupture et de nouveau test pourrait s’appliquer au prix Ethereum à l’heure actuelle. Passer à des délais plus courts serait plus risqué, mais pourrait être payant si le prix de l’ETH continuait à augmenter vers les sommets de swing à 3 325 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 semaine

Pourtant, il existe un double scénario pour le prix Ethereum. Les traders pourraient ne pas dépasser la résistance de 3 100 $. Si cela devait se produire, le prix de l’ETH pourrait chuter de 17% supplémentaires par rapport à l’ouverture de la semaine dernière à 2 500 $.