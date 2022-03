Le prix de Crypto.com est sur le point de confirmer une cassure qui poussera le CRO à 0,50 $ | Cryptomonnaie

Crypto.com a développé des opportunités de trading pour les haussiers et les baissiers.

Le potentiel de hausse pourrait être important.

Les risques de baisse peuvent être substantiels, en particulier en dessous de la zone de valeur de 0,36 $.

L’action des prix de Crypto.com est dans un point de départ ou d’arrêt. D’une part, l’élan et l’humeur ont rendu haussier la majeure partie du marché des altcoins, créant une action de prix positive et haussière pour le CRO. Cependant, d’un autre côté, le CRO reste en dessous de certains niveaux de résistance critiques et suit une tendance baissière.

Le prix de Crypto.com pourrait déclencher des rallyes des deux côtés du marché

Le prix Crypto.com a une idée de transaction longue hypothétique sur le graphique Point et Figure d’inversion de 0,01 $ / 3 cases. La configuration est un ordre d’achat stop à 0,43 $, un stop loss à 0,39 $ et un objectif de profit à 0,55 $.

L’entrée, si elle est touchée, confirme simultanément deux objectifs importants de point et de figure. Tout d’abord, l’entrée confirme un motif Bear Trap. Deuxièmement, et peut-être le plus important, l’entrée brise l’angle du marché baissier (ligne diagonale rouge) et convertit le graphique point et figure d’inversion à 3 cases de 0,01 $ en un marché haussier.

CRO/USDT $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

Le commerce représente une récompense de 3: 1 pour le risque avec un objectif de profit implicite de près de 30% à partir de l’entrée. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

Sur le côté court du commerce, l’entrée courte théorique pour le prix Crypto.com est un ordre stop de vente à 0,36 $, un stop loss à 0,40 $ et un objectif de profit à 0,24 $. L’entrée, si elle est déclenchée, confirme deux conditions d’entrée : une entrée Bull Trap et Descending Triple Bottom. La combinaison des deux schémas déclencherait probablement un mouvement rapide vers le sud.

CRO/USDT $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’idée courte est invalidée si le prix de Crypto.com passe à 0,45 $ avant le déclenchement de l’entrée courte.