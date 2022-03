Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum XRP : les traders crypto sont de retour en ville | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pousse à la hausse, piégeant les vendeurs à découvert avant qu’une courte compression ne se produise.

L’action des prix d’Ethereum a franchi un niveau de résistance majeur pour la première fois en près de trois mois et demi.

L’action des prix XRP s’effondre après avoir franchi le niveau de résistance majeur.

Le prix du Bitcoin a fait quelques mouvements haussiers mardi, poussant le BTC à la hausse de plus de 5 %. Le prix d’Ethereum continue d’augmenter de plus en plus, atteignant et maintenant la zone de valeur de 3 000 $. Le prix du XRP fait face à une pression de vente après avoir atteint de nouveaux sommets en un mois.

Le prix du Bitcoin se prépare pour sa prochaine phase d’expansion haussière

Le prix du Bitcoin a effectué plusieurs mouvements haussiers au cours de la semaine dernière, ce qui pourrait confirmer qu’une nouvelle phase d’expansion haussière est sur le point de commencer. Le vendredi 18 mars 2022, le premier mouvement s’est achevé avec une fermeture réussie au-dessus du nuage Ichimoku, du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen.

Après le succès de vendredi, Bitcoin a testé le cloud Ichimoku comme support du week-end jusqu’à lundi. Aujourd’hui, le prix du Bitcoin a confirmé la cassure haussière au-dessus du Cloud et a réagi au Kijiun-Sen comme support. De plus, Bitcoin a dépassé et reste au-dessus du retracement de Fibonacci de 50 % à 42 125 $.

Pour maintenir son élan, Bitcoin devra fermer son chandelier quotidien au-dessus du retracement de Fibonacci de 50 %. Le prochain niveau de résistance majeur pour le prix du Bitcoin est la zone de valeur de 44 600 $ où existent les sommets de la fourchette actuelle et le retracement de Fibonacci de 61,8 %.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Une clôture réussie au-dessus de 44 600 $ déclencherait probablement un mouvement rapide vers 50 000 $.

Les perspectives haussières du prix du Bitcoin sont invalidées si le BTC tombe en dessous de 37 600 $.

Le prix Ethereum étend ses gains à plus de 20% sur huit jours

Le prix d’Ethereum a fait des progrès rapides de la fourchette de prix de 2 500 $ à la fourchette actuelle de 3 000 $. De plus, l’ETH a récemment testé et franchi le sommet du nuage Ichimoku – la première violation de ce type depuis le 9 décembre 2021.

La seule condition restante à Ethereum pour confirmer une cassure haussière idéale d’Ichimoku est une clôture quotidienne au-dessus du nuage Ichimoku. Une clôture quotidienne à 3 050 $ ou plus confirmerait cette cassure et mettrait le prix d’Ethereum sur la voie de 4 000 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Il existe des risques de baisse persistants pour le prix d’Ethereum, mais les risques sont probablement limités à la zone de valeur de 2 300 $.

Le prix du XRP pourrait reculer avant de grimper à 1 $

L’action des prix XRP a été une source de déception pour les acheteurs aujourd’hui. Après le gain de 5 % de lundi, Ripple a tenté de se développer en dépassant le retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,84 $ pour atteindre un intrajournalier et un nouveau sommet sur un mois à 0,865 $. Cependant, les vendeurs sont entrés et ont poussé le XRP en territoire négatif pour la journée.

Un recul du Tenkan-Sen quotidien à 0,80 $ pourrait être la cible principale des vendeurs. Si cela se produit, ce serait le dixième jour consécutif où le Tenkan-Sen est testé en tant que support. Si le prix XRP se déplace pour tester le Tenkan-Sen, et qu’il tient, alors les acheteurs mis à l’écart entreront probablement et commenceront la poussée à 1 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Cependant, les risques baissiers demeurent préoccupants. Le prix du XRP reste dans une configuration de continuation baissière. Une clôture quotidienne à 0,73 $ ou moins pourrait déclencher une pression de vente substantielle jusqu’à la zone de valeur de 0,50 $.