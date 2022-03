Le prix Dogecoin doit briser ce niveau de résistance avant d’atteindre 0,16 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin trouve des acheteurs lors de la séance de mardi, ralliant DOGE à plus de 4%

Un niveau clé d’Ichimoku agit comme une forte résistance et empêche tout autre mouvement à la hausse.

Risques baissiers limités et retours dynamiques haussiers.

Le prix Dogecoin a fonctionné admirablement au cours des quatre derniers jours. En conséquence, les traders ont pu clôturer le prix Dogecoin au-dessus du Kijun-Sen samedi (10 mars 2022) pour la première fois depuis le 16 février 2022. Après cela, cependant, la vente a repris, mais étonnamment, DOGE a trouvé des acheteurs au Tenkan-Sen.

Le prix Dogecoin doit clôturer au-dessus de 0,124 $ pour commencer une nouvelle tendance haussière

Le prix du Dogecoin fait face à un niveau de résistance principal sur le graphique journalier, empêchant une hausse de 20 % : le Kijun-Sen. Le Kijun-Sen représente l’un des niveaux de résistance et de soutien les plus forts du système Ichimoku Kinko Hyo. Pour les day traders, le Kijun-Sen est le « pain et le beurre » d’Ichimoku car de nombreuses stratégies de day trading sont basées sur le Kijun-Sen.

Si le prix Dogecoin atteint une clôture au-dessus de 0,124 $, il devrait avoir une poussée relativement facile vers le prochain groupe de résistance à 0,14 $. 0,14 $ contient le retracement de Fibonacci de 38,2 % et le point de contrôle du volume de 2022. Cependant, l’objectif principal des traders est de 0,16 $, ce qui signifie passer le retracement de Fibonacci de 50 % à 0,155 $.

Le graphique hebdomadaire montre à quel point le prix Dogecoin pourrait être haussier au cours des deux prochaines semaines. Kumo Twists peut souvent identifier quand un marché peut tourner et s’inverser, surtout si ce marché a eu une forte tendance. Pour Dogecoin, cela signifie qu’un renversement massif et haussier est très probable.

DOGE/USDT Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo

La limite de 0,16 $ pour le potentiel de hausse à court terme est également confirmée sur le graphique hebdomadaire. L’hebdomadaire Tenkan-Sen se situe dans la zone de valeur de 0,16 $ et agira probablement comme une source de résistance temporaire.

Des risques baissiers existent mais sont probablement limités aux creux de 2022 proches de 0,11 $.