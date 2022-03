Le prix du Shiba Inu cible 0,000028 $ dans un regain d’intérêt | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu tente de revenir au-dessus de 0,00002402 $.

Le prix SHIB voit le moral remonter alors que les vents favorables des marchés boursiers se répercutent sur les crypto-monnaies.

Une clôture quotidienne au-dessus de 0,00002494 $, qui est le SMA de 55 jours, signalerait aux marchés que les haussiers sont en contrôle.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) voit les haussiers reprendre le court recul à partir de lundi, lorsque les haussiers ont laissé les baissiers remonter l’action des prix sous la ligne de tendance descendante rouge. Aujourd’hui, un changement de sentiment se produit sur les marchés, le marché boursier affichant de larges gains dans tous les domaines et sur plusieurs fuseaux horaires. Avec l’indice de force relative (RSI) à nouveau en hausse, le meilleur signal que les traders pourraient fournir aux marchés serait une clôture quotidienne au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, ce qui signifierait des gains de plus de 10 % pour la semaine de négociation.

Le prix du Shiba Inu se prépare à une impulsion haussière significative

Le prix du Shiba Inu devrait déclencher un piège à traders après que les traders aient pu le repousser sous la ligne de tendance descendante rouge lundi. Cependant, les gros titres du jour au lendemain et une déclaration tardive de Powell ont poussé les marchés à remanier leurs plans de bataille, remettant les actions sur le devant de la scène alors que la FED semble prête à intensifier son jeu pour contenir et faire face aux inquiétudes liées à l’inflation. Cette décision est applaudie par les marchés et voit un effet d’entraînement sur les crypto-monnaies, le prix SHIB poussant les traders à la hausse alors qu’il remonte au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge.

Le prix SHIB a brièvement dépassé 0,00002400 $ et le meilleur résultat serait que les traders cassent et clôturent au-dessus du SMA de 55 jours à 0,00002494 $. Avec ce signal, les traders seront perçus comme les principaux moteurs du prix du Shiba Inu, avec plus de gains à venir vers la fin de la semaine, l’objectif ultime étant fixé à 0,00002800 $, soit le niveau de Fibonacci de 78,6 %.

Graphique journalier SHIB/USD

Une grande vague d’inflation se dirige vers l’Ouest, l’Europe et les États-Unis faisant face à une hausse des prix des matières premières qui pèsera sur la confiance des consommateurs. Les consommateurs s’inquiétant de la hausse de l’inflation et de l’impact sur le budget de leur ménage, il y aura moins d’argent disponible à dépenser en crypto-monnaies. Attendez-vous à voir cela se refléter dans les crypto-monnaies qui connaîtront des volumes plus faibles et une fenêtre d’opportunité est susceptible de s’ouvrir pour que les baissiers repoussent le prix du Shiba Inu vers la ligne de tendance descendante verte autour de 0,00002120 $ ou 0,00001885 $.