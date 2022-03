Ripple promet une résolution immédiate dans le procès de la SEC, affirmant que XRP n’est pas une sécurité | Cryptomonnaie

Le prix Ripple a enregistré des gains de 5% du jour au lendemain, et le géant du paiement s’est opposé à la demande de prolongation de délai de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et le co-fondateur Chris Larsen se sont adressés au juge dans une lettre, affirmant que le tribunal devrait rejeter la demande de la SEC.

Les analystes estiment que la hausse des prix Ripple pourrait pousser l’altcoin à briser la résistance et à poursuivre la tendance haussière.

Le prix Ripple a commencé une tendance à la hausse alors que le géant du paiement maintenait une position sur la vente de jetons XRP. Ripple soutient que XRP n’est pas un titre non enregistré et a demandé à la juge Sarah Netburn de rejeter la demande de prolongation de la plainte de la SEC contre le géant du paiement.

Ripple demande au juge Netburn de rejeter la demande de prolongation de la SEC

Le prix Ripple a commencé une tendance à la hausse alors que le géant des paiements a critiqué la demande de la Securities & Exchange Commission (SEC) pour une prolongation de délai dans le procès SEC contre Ripple. Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple avec le co-fondateur Chris Larsen, s’est adressé à la magistrate Sarah Netburn et a fait valoir que le tribunal rejetait la demande de la SEC d’autoriser une « brève prolongation ».

La SEC a demandé une prolongation pour déclarer ses intentions de mener des découvertes supplémentaires. Le régulateur a déposé la demande le 21 mars 2022. Le géant du paiement a critiqué la demande du régulateur. La SEC a fait valoir que l’étendue de la découverte qu’elle souhaite effectuer n’est pas claire et a besoin de plus de temps pour décider si elle est nécessaire.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et prédit une reprise de l’altcoin. @TrendRidersTR, analyste et trader crypto, a noté une bande de cavaliers haussière dans le tableau des prix Ripple. Cela implique un renversement de tendance dans l’altcoin. L’analyste soutient que le prix Ripple pourrait briser la résistance et poursuivre sa tendance haussière.

Les analystes ont fixé un objectif de 1,13 $ pour le prix Ripple et ont prédit une cassure de l’altcoin.