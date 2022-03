Le prix MATIC présente un long déclencheur d’entrée à ces bas | Cryptomonnaie

Le prix MATIC montre une confluence de deux niveaux de support majeurs à 1,33 $.

Un nouveau test de cette barrière est essentiel pour catalyser une montée exponentielle à 2,1 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 1,15 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix MATIC a créé un plafond à un niveau crucial et est depuis dans une tendance à la baisse. Le rebond récent a établi un sommet local, mais les investisseurs peuvent s’attendre à un léger retracement vers une confluence de soutien pour déclencher une pression d’achat massive.

Le prix MATIC face à un moment décisif

Le prix MATIC a établi un double sommet à 2,1 $, puis a chuté de 44 %. Alors que Polygon se négocie autour de 1,51 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’une tendance à la baisse mineure commence. Ce mouvement serait un retracement haussier en raison de la confluence des creux égaux formés à 1,33 $ et de la zone de demande de trois jours, s’étendant de 1,15 $ à 1,35 $.

Un rebond de cette jonction sera une clé pour collecter des liquidités et déclencher une augmentation massive du prix MATIC. Les investisseurs intéressés peuvent entrer long à 1,33 $ et attendre un rallye explosif.

Les niveaux d’intérêt pour les bénéfices de réservation incluent 1,54 $, où le premier sommet égal est présent. Au-delà de ce Polygon, les traders rencontreront les barrières de résistance de 1,64 $ et 1,94 $. Si l’élan haussier est adéquat, le prix MATIC transformera probablement ces obstacles en un pied, permettant à l’altcoin de faire une course pour le niveau psychologique de 2 $.

Les teneurs de marché vont étendre ce mouvement à 2,1 $ et plus, pour collecter la liquidité restant au-dessus de ces sommets égaux.

Graphique MATIC/USDT sur 6 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix MATIC, un échec à se maintenir au-dessus de la confluence du support indiquera une faiblesse parmi les acheteurs.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 1,15 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix MATIC et ouvrira la voie à une correction supplémentaire. Ainsi, les acheteurs intéressés peuvent placer leurs stop-loss à ce niveau.