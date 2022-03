Breaking: Ethereum dépasse les 3 000 $ et vise désormais 4 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum décèle une nouvelle tendance.

Les traders gagnent du terrain à mesure que les angles de tendance deviennent plus raides.

Seule une cassure en dessous de 2 550 $ peut invalider la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum semble plus haussier au fur et à mesure que la semaine avance après avoir franchi la barre des 3 000 $. Le prix des ETH devrait continuer à augmenter si les traders peuvent maintenir leur élan.

Le prix d’Ethereum cible 4 000 $

Le prix d’Ethereum se négocie aujourd’hui dans la partie supérieure de la fourchette de ce mois-ci, à environ 2 943 $, et il semble que les traders aient retrouvé une certaine force globale. D’une part, le prix de l’ETH a parfaitement rebondi sur la ligne médiane il y a six jours et a continué à imprimer un grand chandelier engloutissant haussier sur le graphique de 2 jours. Si les conditions du marché se maintiennent, le prix d’Ethereum pourrait connaître un pic vers 4 000 $ dans les semaines à venir.

La hausse de 17% du prix des ETH de la ligne médiane aux niveaux actuels semble avoir deux autres barrières à franchir avant que les haussiers puissent dire avec confiance qu’ils contrôlent la tendance.

D’une part, un prix Ethereum de 3 000 $ est un chiffre psychologique dans le monde de la cryptomonnaie et continuera probablement à avoir des participants sur leurs gardes. Deuxièmement, ETH fait face à la barrière de résistance supérieure sur le canal de tendance quotidienne. L’action technique des prix suggère une clôture décisive au-dessus de 3 100 $ et le maintien de ce niveau car le support pourrait conduire à de nouveaux gains.

Graphique ETH/USDT sur 2 jours

La thèse haussière pourrait être invalidée si le prix Ethereum perdait 2 550 $. Si les baissiers parviennent à pousser les prix aussi bas, l’élan à la hausse diminuera probablement. Les investisseurs pourraient alors s’attendre à voir le prix des ETH balayer les plus bas, car les baissiers viseront à défier le support à 2 400 $ et 2 300 $, respectivement.