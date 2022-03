Un analyste en chaîne affirme que Bitcoin est dans le «dernier cycle» alors que le prix du BTC tente de casser 42 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait connaître une baisse car la corrélation entre le BTC et les actions reste élevée, selon les analystes,

Willy Woo pense que les signes de sa dernière thèse de cycle se manifestent; cela implique la fin des marchés haussiers et baissiers relativement courts.

Plus de 20 millions de dollars de positions longues sur Bitcoin ont été liquidées car le prix du BTC n’a pas dépassé 42 000 dollars.

Le prix du bitcoin n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de 42 000 dollars et 20 millions de dollars de positions longues ont été liquidées, alimentant le récit baissier des investisseurs. Les analystes affirment qu’il y a des signes que les cycles de prix du Bitcoin tirent à leur fin et que l’absence d’événement de capitulation implique un supercycle du Bitcoin.

Le prix du Bitcoin entre dans le dernier cycle ne dépasse pas 42 000 $

Le prix du Bitcoin n’a pas dépassé le niveau de prix clé de 42 000 $, déclenchant plus de 20 millions de dollars de liquidations de positions longues sur les bourses le 21 mars 2022. Les analystes notent que le prix du Bitcoin a rencontré une résistance à 42 000 $ alors que la pression de vente sur BTC augmentait.

Le prix du Bitcoin tombant en dessous de 42 000 $, des liquidations massives sur les bourses ont alimenté un récit baissier parmi les investisseurs.

Un analyste et trader de premier plan en crypto, Willy Woo, a observé les premiers signes de sa thèse intitulée « The Last Cycle ». Woo a avancé une thèse selon laquelle après trois marchés haussiers et baissiers Bitcoin relativement courts qui se sont produits depuis 2019, l’actif est prêt pour un « supercycle ».

En l’absence d’événement de capitulation, comme la réduction de moitié, qui a alimenté les marchés haussiers et baissiers au cours des trois derniers cycles, il est probable que Bitcoin se soit détaché des cycles de quatre ans.

Nous voyons probablement les premiers signes de la thèse du « dernier cycle ». 3 marchés haussiers et baissiers relativement courts se sont déjà produits depuis le creux de 2019. c’est-à-dire plus de cycles de 4 ans. https://t.co/N3VzlKx2IA – Willy Woo (@woonomic) 20 mars 2022

La théorie du supercycle Bitcoin suggère le début d’un nouveau cycle dans l’actif, selon l’analyste en chaîne @therationalroot.

Supercycle Bitcoin

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et prédit une cassure haussière avec une hausse limitée. Les analystes de Netcost-Security notent que le prix du Bitcoin est à l’intérieur du nuage le 21 mars 2022, une date saisonnière pour l’actif. Historiquement, les grands mouvements du prix du Bitcoin se produisent le 21 mars de chaque année.