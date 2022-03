Le prix Ethereum est sur la bonne voie pour une évasion massive alors que le réseau se prépare pour « The Merge » | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a dépassé les 3 000 $ alors que la communauté se préparait pour la mise à jour d’étape, la fusion sur le réseau principal ETH.

Alors que la transition de la preuve de participation se rapproche, un total de 5 milliards de dollars de jetons Ethereum ont été brûlés.

Les analystes pensent qu’Ethereum est sur le point de connaître une hausse de 20 %, après un rebond du prix de l’altcoin.

Le prix d’Ethereum pourrait afficher des gains de 20 % dans la tendance haussière actuelle. La communauté tient à l’arrivée de la mise à jour tant attendue sur le réseau principal Ethereum. Les analystes ont noté un rebond de la tendance des prix Ethereum et prédit une perspective haussière sur le prix de l’altcoin.

Le prix Ethereum prêt pour une hausse de 20% avant une mise à niveau majeure

Le prix Ethereum est configuré pour sortir d’une ligne de tendance baissière à long terme, selon l’analyste crypto Willy Woo. Woo soutient que le prix d’Ethereum était sur une tendance baissière depuis plus de trois mois et demi, et l’altcoin est sur la bonne voie pour un renversement de tendance.

La fusion, considérée comme un événement marquant sur le réseau principal Ethereum, se rapproche après son arrivée sur le testnet. Il y a un pic de jetons Ethereum brûlés avant la mise à niveau. Plus de 5 milliards de dollars d’Ether ont été retirés de la circulation grâce à la mise en œuvre de la brûlure.

Auparavant, l’EIP-1559 était considéré comme une mise à niveau clé dans l’écosystème Ethereum, car il visait à introduire la prévisibilité et la stabilité des frais de transaction. Les partisans affirment que la fusion pourrait exercer une pression déflationniste sur Ethereum.

Comme la combustion réduit l’offre globale d’Ethereum, elle pourrait influencer positivement le prix, alimentant un rallye de l’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et prédit un renversement de tendance dans l’altcoin. Michaël van de Poppe, analyste crypto et trader, estime que le prix d’Ethereum pourrait atteindre des sommets autour de 3 000 dollars.

Bon rebond sur #Ethereum ici, ce qui rend probable que nous atteindrons les sommets autour de 3 000 $. La question sera de savoir à quel point nous allons bouger à partir de là ; rejet immédiat et nous sommes au sommet de ce rassemblement de secours. Soutien crucial ; 2 800 $. pic.twitter.com/4FqIhNBFJs — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 21 mars 2022

Les analystes de Netcost-Security affirment qu’une clôture du prix d’Ethereum au-dessus de 3 033 $ pourrait entraîner une cassure haussière idéale d’Ichimoku pour la première fois depuis octobre 2021. Les analystes prévoient une hausse de 20 % du prix d’Ethereum.