Voici pourquoi Bitcoin pompe et que le prix d’Ethereum atteint 3 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a augmenté de 4 %, suggérant une poursuite de la tendance haussière.

Ethereum a retesté le niveau de 3 000 $ tandis que les altcoins augmentent violemment.

Les données en chaîne montrent que cette hausse de BTC est due à de multiples entrées de pièces stables.

Le prix du Bitcoin a connu une augmentation soudaine de la pression d’achat, ce qui a fait monter en flèche Ethereum et les altcoins. Cette décision peut être expliquée d’un point de vue technique et en chaîne, en se complétant.

Bitcoin et son rôle dans le pari LUNA

le pari en cours entre le fondateur de Terra Do Kwan, les commerçants populaires Algod.ust et GCR pourraient être une clé pour comprendre pourquoi Bitcoin pompe. Les commerçants pensent que le prix de LUNA sera inférieur à ce qu’il était le 14 mars, tandis que Do Kwan affirme que la demande d’altcoin ne fera qu’augmenter.

Le fondateur de TerraLabs est confiant et explique qu’ils renforceront encore les fondamentaux de LUNA et du stablecoin (UST) en impliquant Bitcoin. À titre d’explication, Do Kwan a déclaré lors d’une récente discussion avec Udi Wertheimer qu’ils achèteraient pour 3 milliards de dollars de BTC en utilisant UST.

Do Kwan a déclaré que le BTC acheté sera utilisé comme réserve pour la société stablecoin UST. Dans un tweet récent, le fondateur a fait passer le chiffre de 3 milliards de dollars à 10 milliards de dollars.

$UST avec plus de 10 milliards de dollars $ BTC les réserves ouvriront une nouvelle ère monétaire du standard Bitcoin. Monnaie électronique P2P plus facile à dépenser et plus attrayante à détenir #btc — Do Kwon (@stablekwon) 14 mars 2022

Bien que le pari établisse une prémisse, l’idée d’acheter des milliards de BTC est haussière, peu importe comment vous le voyez. Bien que non confirmé, un examen plus approfondi des données en chaîne révèle des flux inhabituels vers les échanges, qui pourraient être le résultat de l’achat de Bitcoins par TerraLabs.

Les données d’Etherscan montrent qu’une valeur de 125 millions de dollars de pièces stables est transférée, ouvrant la spéculation parmi les commerçants.

Données Etherscan

Un commerçant populaire avec un nom d’écran « Sisyphe » a tweeté,

À peu près sûr, Terra a acheté la totalité des 125 millions de dollars qu’ils ont déplacés en une seule bougie.

La métrique en chaîne révèle des entrées massives

Un examen de l’afflux de pièces stables montre de multiples pics, c’est-à-dire qu’à partir du 21 mars, quatre entrées majeures ont été remarquées totalisant jusqu’à 385 millions de dollars. En conséquence, le prix du Bitcoin est passé de 41 100 $ à 42 500 $, ce qui représente une augmentation de 3,4 %.

Fait intéressant, la dernière fois que l’afflux de pièces stables a atteint 99 millions de dollars, BTC a également connu une hausse similaire de son prix. Bien que le mouvement actuel ne soit pas important dans l’écosystème de la cryptomonnaie, il a provoqué une augmentation incontrôlable des altcoins.

Le prix d’Ethereum, en particulier, a augmenté de 5 % et atteint le niveau psychologique de 3 000 $.

BTC / USD vs entrées de pièces stables

Le prix du Bitcoin montre la possibilité d’un mouvement vers le haut car il se consolide actuellement à l’intérieur d’un triangle symétrique. Cette formation technique prévoit un mouvement de 26% obtenu en ajoutant la distance entre le premier swing high et swing low au point de cassure.

Si la montée produit un chandelier quotidien près de la ligne de tendance supérieure du triangle à 43 300 $, cela signalera une cassure haussière. Ce mouvement prévoit une hausse de 26 % à 54 381 $, ce qui créera un sommet plus élevé et indiquera le début d’une course haussière.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’une poursuite de cette tendance haussière produise un creux plus élevé et éventuellement un retour au niveau psychologique de 60 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Cependant, si BTC produit un chandelier quotidien près de la ligne de tendance inférieure du triangle à 35 000 $, cela indiquera une cassure baissière et déclenchera un crash à 30 000 $ ou moins.