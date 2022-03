La pression de vente du marché de la cryptomonnaie reste dominée par l’Asie: Glassnode | Cryptomonnaie

Les investisseurs basés en Asie ont généralement été des vendeurs tandis que ceux des États-Unis et de l’UE ont été des acheteurs au cours des deux dernières années, à une seule courte exception près.

L’activité en chaîne du réseau Bitcoin semble toujours être dans un marché baissier, car les acheteurs américains et européens ont du mal à garder une longueur d’avance sur les vendeurs basés en Asie.

Le dernier rapport de la société d’analyse de blockchain Glassnode sur l’activité hebdomadaire du réseau Bitcoin (BTC) montre que le prix de la plus grande crypto par capitalisation boursière est resté fermement dans la même fourchette étroite de 5 000 $, de 37 680 $ à 42 312 $. Cependant, le 22 mars, l’actif a connu une flambée soudaine des prix qui a fait grimper les prix à un sommet de deux semaines.

Dans l’ensemble, le réseau est dans une accalmie démontrable selon la revue hebdomadaire de Glassnode :

L’utilisation du réseau Bitcoin et l’activité en chaîne restent fermement en territoire baissier, bien qu’elles se redressent.

La recherche a conclu qu’il existe une nette différence dans le comportement de l’investisseur BTC moyen en fonction de sa géographie. Notamment, les investisseurs basés aux États-Unis et dans l’UE ont eu tendance à être des acheteurs, tandis que les investisseurs asiatiques ont eu tendance à être des vendeurs. Cette tendance est restée constante depuis mars 2020 à l’exception de novembre dernier lorsque les deux parties achetaient massivement.

Plus précisément, le chercheur de Glassnode et rédacteur du rapport « Checkmate » a souligné que les investisseurs américains et européens ont offert un soutien général aux offres au cours des deux dernières années avec des achats massifs entre fin 2020 et début 2021, tandis que « les deux régions ont capitulé en mai-juillet ». Les acheteurs de l’UE fournissent actuellement le plus grand soutien.

Au cours de ce #Bitcoins baisse, la pression d’achat s’est exercée principalement pendant les heures de négociation aux États-Unis et dans l’UE. Pendant ce temps, la majorité des pressions de vente se sont produites pendant les heures de marché asiatiques, suggérant une divergence dans la stratégie régionale. En savoir plushttps://t.co/cyTLZGHR1u pic.twitter.com/mJGGloo1t4 – nœud de verre (@glassnode) 21 mars 2022

À l’inverse, Glassnode a indiqué que les marchés asiatiques ont généralement offert un soutien à l’achat inférieur du premier au troisième trimestre de 2021 et produisent actuellement une forte pression de vente. Cependant, le 22 mars, le co-fondateur de la société d’investissement cryptomonnaie Three Arrows Capital Su Zhu a tweeté « L’Asie, sans ironie, enchérissant au maximum sur BTC », suggérant que la hausse des prix à court terme de la journée était menée par des commerçants basés en Asie.

Plusieurs mesures en chaîne suggèrent qu’un marché baissier est bien engagé. Le nombre de nouvelles entités – ou de nouveaux portefeuilles qui ne sont pas associés à des portefeuilles existants – est en augmentation progressive depuis la mi-2021. Il s’agit d’un modèle de marché baissier qui s’est déroulé de manière similaire de janvier 2018 au premier semestre 2020. Il y a actuellement environ 110 000 nouvelles entités créées sur le réseau Bitcoin par jour.

Dans un marché baissier, la croissance des nouvelles entités augmente de manière lente et régulière. Dans les périodes haussières, la croissance des nouvelles entités connaît des pics importants comme en janvier 2018 et janvier 2021.

Les volumes de transactions de transferts évalués à plus de 1 million de dollars ont continué de suivre la forte tendance à la baisse depuis le sommet de novembre dernier. Glassnode a averti qu' »une forte baisse peut signaler une réduction de l’utilisation du réseau », indiquant en outre que nous sommes entrés dans un marché baissier.

Comme indiqué la semaine dernière, les détenteurs à long terme (LTH) ont augmenté la pression de vente, mais l’offre globale de LTH est restée stagnante car une proportion égale de l’offre des détenteurs à court terme (STH) s’est convertie, et cette tendance reste en vigueur. L’approvisionnement LTH se compose de pièces qui n’ont pas bougé depuis au moins 155 jours.