ApeCoin : Quelle est la probabilité d’un nouveau record absolu ? | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin fait preuve de résilience après avoir chuté de 44 % par rapport à son sommet historique à 17,47 $.

Une formation de fond suggère que l’APE est prêt pour un rallye de récupération rapide de 20 %.

La répartition du support de 9,52 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’ApeCoin montre des signes de reprise après avoir formé une base de fortune. Cette prise de pied servira probablement de rampe de lancement, permettant à APE de se rallier plus haut et de récupérer ses pertes.

Le prix d’ApeCoin révèle une intention haussière

Le prix de l’ApeCoin a chuté d’environ 44 % par rapport à son sommet historique à 17,47 $ et a atteint un creux autour de 9,52 $. Cette cessation du mouvement à la baisse a été suivie d’une montée rapide avec une formation élevée plus élevée à 11 $ par rapport au sommet du swing du 21 mars.

Une telle formation indique la volonté des traders d’aller plus haut. Ce rallye de 15% a été suivi d’un retracement pour former un plus bas à 9,73 $, indiquant la poursuite de la tendance haussière. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’ApeCoin maintienne cette tendance dans les prochains jours.

À partir de la position actuelle à 10,82 $, il existe une possibilité de hausse de 22 % à 13 $. La zone s’étendant de 12,63 $ à 13,04 $ est une zone de résistance et c’est probablement là que la hausse se saisira pour le prix ApeCoin.

Bien que peu probable, il y a une chance que le prix d’ApeCoin reteste l’ancien sommet historique à 17,47 $ si les traders parviennent à franchir la barrière de résistance de 15,81 $. Dans certains cas, la montée en puissance pourrait s’étendre et établir un nouveau record historique à 20 $ si le marché de la cryptomonnaie reste optimiste.

Graphique APE/USDT sur 1 heure

D’un autre côté, si le prix d’ApeCoin ne parvient pas à maintenir l’élan, il y a de fortes chances qu’il revienne au niveau de support de 9,52 $.

Ici, les acheteurs ont une autre chance de récupération en formant une configuration à double fond. Cependant, ne pas le faire entraînera une nouvelle tendance à la baisse. Si ce mouvement produit un chandelier décisif en dessous de 9,64 $, cela créera un plus bas plus bas et faussera les chances en faveur des baissiers.

Cette évolution invalidera la thèse haussière et déclenchera une nouvelle correction du prix ApeCoin pour revisiter une zone de demande d’une heure, s’étendant de 8,19 $ à 8,76 $.