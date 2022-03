L’exploitation minière de Bitcoin pourrait être bonne pour l’indépendance énergétique des États-Unis: Recherche | Cryptomonnaie

Le représentant du Texas, Pete Sessions, a fait une déclaration simple mais puissante selon laquelle la prolifération de l’industrie minière Bitcoin pourrait promouvoir l’indépendance énergétique du pays.

Le membre républicain du Congrès Pete Sessions du Texas a fait une déclaration audacieuse sur l’impact que l’exploitation minière de Bitcoin aura non seulement sur son état, mais sur les États-Unis dans leur ensemble.

Le représentant texan, partisan de l’exploitation minière de Bitcoin (BTC), a tweeté le 22 mars que « Bitcoin Mining jouera un rôle essentiel dans la reconstruction de l’indépendance énergétique aux États-Unis ». Sa déclaration a suscité un mélange de réactions de la part des partisans et des critiques. La sénatrice républicaine du Wyoming, Cynthia Lummis, faisait partie des partisans qui ont répondu à son tweet par un succinct « En effet ».

#Bitcoins L’exploitation minière jouera un rôle essentiel dans la reconstruction de l’indépendance énergétique aux États-Unis — Pete Sessions (@PeteSessions) 21 mars 2022

Les deux législateurs ont été de fervents défenseurs des politiques qui soutiennent l’innovation dans l’industrie de la cryptomonnaie, pas seulement pour les mineurs. Alors que les consommateurs américains souffrent d’une flambée des prix du gaz en raison des tensions mondiales, le débat s’est intensifié sur la manière dont le pays peut réduire sa dépendance aux sources d’énergie externes.

Le point de vue des sessions met en évidence une compilation croissante de recherches qui suggèrent que les innovations de l’industrie minière BTC pourraient avoir des applications mondiales dans la consommation et la production d’énergie industrielle.

Alors que le Texas en est venu à contribuer à plus de 14% du taux de hachage Bitcoin total du pays, la stabilité du réseau électrique de l’État et l’impact environnemental des mineurs sont au premier plan des critiques croissantes, comme c’est le cas dans d’autres centres miniers à travers le monde.

Malgré ces inquiétudes, divers chercheurs ont suggéré que la croissance du marché minier au Texas pourrait réduire son impact environnemental net et ses demandes énergétiques sur le réseau électrique public.

Un document de recherche de mars 2021 a détaillé comment les centres de données flexibles pourraient promouvoir les ressources énergétiques renouvelables. Un centre de données flexible génère sa propre énergie soit à partir d’une petite centrale électrique renouvelable dédiée, soit en s’alimentant du réseau en fonction de l’état actuel du réseau.

Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, le Texas est déjà le premier producteur d’énergie éolienne du pays. Par conséquent, les mineurs peuvent déjà avoir accès à l’énergie renouvelable en cas de besoin. Encourager les mineurs à utiliser un modèle de centre de données flexible pourrait stimuler une plus grande croissance de l’accessibilité et de la fiabilité des énergies renouvelables. Le papier déclarait :

Par conséquent, le (système énergétique intégré) peut contribuer à la stabilité du réseau en utilisant l’électricité produite localement au lieu de l’injecter dans le réseau.

La société de solutions logicielles Lancium a publié une étude similaire en octobre dernier. Il a conclu qu’à mesure que l’industrie minière se développe et que de plus en plus d’opérations mettent en œuvre un modèle de centre de données flexible, cela empêchera probablement les pénuries de réseau énergétique tout en favorisant la croissance des ressources énergétiques renouvelables. Chercheur Joshua D. Rhodes, Ph.D. dit dans le journal.

Alors que les réseaux s’orientent vers l’intégration de niveaux plus élevés de ressources intermittentes, telles que l’éolien et le solaire, la flexibilité de la demande jouera un rôle de plus en plus important pour maintenir la stabilité du système de réseau électrique.

Le Texas est une plaque tournante importante de l’exploitation minière de Bitcoin aux États-Unis, car Hive Blockchain, Riot Blockchain, Argo Blockchain et d’autres ont des opérations dans le Lone Star State.