Le régulateur britannique de la publicité publie des directives d’alerte rouge sur les publicités cryptomonnaies | Cryptomonnaie

Le régulateur de la publicité a déclaré à CoinDesk que la liste des 50 comprend toutes les entreprises qui ont déjà fait l’objet de décisions de l’ASA. Parmi ces sociétés figurent Coinbase (COIN), eToro, Luno et Crypto.com.

« Il s’agit d’un problème prioritaire d' » alerte rouge « pour nous et nous avons récemment interdit plusieurs publicités cryptomonnaies pour induire les consommateurs en erreur et pour être socialement irresponsables », a déclaré l’ASA.

Les nouvelles directives obligent les annonceurs à indiquer clairement que la cryptomonnaie n’est pas réglementée au Royaume-Uni et que « la valeur des investissements est variable et peut baisser ». De plus, les publicités ne doivent pas « indiquer ou impliquer que les décisions d’investissement sont triviales, simples, faciles ou adaptées à tout le monde » ou « impliquer un sentiment d’urgence d’acheter ou créer une peur de manquer quelque chose, ou que les investissements sont « à faible risque » ».