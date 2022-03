Le prix de Crypto.com est à quelques heures d’une évasion alors que les traders visent 0,55 $ | Cryptomonnaie

Le prix Crypto.com a cassé le canal de tendance quotidienne pour la 4ème fois

Le CRO se consolide au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et de 50 jours

Une baisse en dessous de 0,32 $ invaliderait la thèse haussière

Le prix de Crypto.com pourrait être à des heures d’une course haussière, car l’actif numérique se consolide actuellement en dehors du canal de tendance.

Le prix de Crypto.com semble super haussier

Le prix de Crypto.com se négocie actuellement à 0,40 $. Après le week-end haussier, le prix de Crypto.com a déclenché des commandes en attente au-dessus du niveau de 0,417 $. Le temps sera le juge ultime pour décider si nous verrons un rallye haussier ou si les traders qui vont longtemps seront piégés.

Le prix de Crypto.com a quelques indicateurs solides fournissant une confluence haussière. La consolidation actuelle au-dessus du canal de tendance parallèle avec des périodes de faible volume pour un mouvement parabolique à venir. Deuxièmement, les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours ont soutenu l’actif numérique au cours du week-end. Les traders peuvent soit intervenir maintenant, soit placer un arrêt d’achat au niveau de la commande en attente précédente à 0,417 $. Si les haussiers peuvent repousser le prix au niveau des commandes en attente, le prix de Crypto.com va probablement monter en flèche. Les haussiers devraient viser les sommets précédents à 0,46 $ et 0,55 $, entre 20 % et 40 % au-dessus du prix actuel.

Graphique CRO/USD 8-HR

Avoir un niveau d’invalidation est essentiel pour aborder tout investissement. Cela étant dit, le prix de Crypto.com ne devrait pas tomber en dessous de la ligne médiane du canal de tendance parallèle, ou en dessous de 0,32 $. Si cela devait se produire, le prix du CRO continuerait probablement à baisser entre 0,28 et 0,25 $, jusqu’à 35 % en dessous du prix actuel.