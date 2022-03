Investir dans les crypto-monnaies | Cryptomonnaie

Étant un pays libre, j’ai tendance à croire que les gens devraient pouvoir conclure tous les contrats mutuellement acceptables qu’ils veulent. Cela dit, j’ai observé avec inquiétude le développement des marchés de la crypto-monnaie. De plus en plus, les crypto-monnaies semblent gagner du terrain, où, à mon avis, la croissance de l’acceptation de ces produits est davantage due au battage médiatique et aux fausses promesses que parce que ces devises répondent à un véritable besoin légitime. (Les besoins illégitimes, en revanche, ne manquent pas.) En tout cas, mon boeuf est que je ne supporte pas que les gens légitiment les achats de crypto-monnaies en les appelant « investissements ».

Bien que mes sensibilités à propos de cette terminologie ne soient pas universellement acceptées, je fais une distinction entre le jeu et l’investissement en fonction de la manière dont le capital est utilisé. Les fonds investis servent à financer une activité commerciale destinée à fournir un bien ou un service. En règle générale, les entreprises mobilisent des fonds de roulement soit en empruntant (c’est-à-dire en empruntant), soit en émettant des actions (actions). Selon ma définition, les acheteurs de titres de créance (par exemple, des billets ou des obligations) et les acheteurs d’actions investissent. Que les actifs soient acquis à l’origine ou en tant qu’instruments chevronnés, les acheteurs de ces produits peuvent légitimement être considérés comme des investisseurs. Je place également les achats de biens immobiliers sous l’égide des investissements, car ces actifs peuvent générer des services qui peuvent générer des revenus de location ; mais c’est à peu près tout pour les investissements.

Plus concrètement, je ne considère pas les achats d’une grande variété de classes d’actifs « non traditionnelles » comme des investissements. Par exemple, j’exclus les métaux précieux, les matières premières, les devises et toute une gamme d’instruments dérivés, comme les options, les contrats à terme, les contrats à terme et les swaps de la catégorie des investissements. Plutôt que des investisseurs, ces utilisateurs appartiendraient à l’une des trois catégories suivantes : les opérateurs en couverture, les spéculateurs ou les arbitragistes.

Les opérateurs de couverture commencent par des risques particuliers, puis identifient les dérivés hautement corrélés qui pourraient être utilisés pour atténuer ces risques initiaux. Les spéculateurs achètent ou vendent pour refléter leurs évaluations quant à la direction des changements de prix à venir. S’ils ont raison, ils gagnent ; s’ils se trompent, ils perdent. Souvent, cependant, les spéculateurs remplissent le rôle critique de prendre le risque que les opérateurs en couverture cherchent à éviter. Et enfin, les arbitragistes s’assurent que les dérivés sont évalués de manière efficace par rapport aux instruments sous-jacents sur lesquels les dérivés sont basés. Sur les marchés où les hedgers, les spéculateurs et les arbitragistes sont actifs, les trois catégories sont souvent assimilées à un tabouret à trois pieds, où les spéculateurs et les arbitragistes sont des participants essentiels qui permettent aux hedgers d’accéder aux positions dérivées souhaitées en cas de besoin.

Et puis il y a le jeu. La caractéristique déterminante du jeu est qu’il n’a aucun lien avec une activité économique. Au lieu de cela, sa seule conséquence est de transférer la richesse d’une partie à une autre. Les participants volontaires à une opération de jeu s’engagent essentiellement à faire les poches les uns des autres. On pourrait soutenir que tout spéculateur qui achète quelque chose dans l’espoir ou l’attente de vendre ultérieurement cet article avec profit devrait être considéré comme un joueur, mais je pense que c’est important si la spéculation favorise d’une manière ou d’une autre un bien social plus large. Généralement, je considère le jeu comme une activité dépourvue de tout avantage social.

Je ne veux pas dénigrer le jeu. Beaucoup de gens s’adonnent à cette activité, la trouvant amusante. Je ne suis pas l’un d’entre eux. Pour moi, c’est un jeu de dupes, où, dans la grande majorité des cas, les coûts des jeux d’argent sont excessifs, et donc les chances d’être gagnant — notamment dans la durée — sont défavorables. Je trouverais probablement le jeu plus amusant si je pensais avoir plus de chances d’en tirer profit.

Passons maintenant à la crypto-monnaie… Je ne vois pas comment quiconque peut ergoter avec ma caractérisation du commerce de la crypto-monnaie comme un jeu. De telles transactions ne font rien pour la formation de capital. Compte tenu de la volatilité des prix des crypto-monnaies, l’idée que les crypto-monnaies soient utilisées comme moyen d’échange est ridicule. Cela pourrait être un attribut revendiqué par ceux qui cherchent à étendre ces marchés, mais l’utilisation comme moyen d’échange est sans conséquence. Incontestablement, la grande majorité des acheteurs de crypto-monnaies le font à des fins spéculatives, espérant pouvoir liquider à un moment donné dans le futur, à un prix plus élevé. Cette situation, cependant, est un cas dans lequel tout le monde est un spéculateur, sans hedgers naturels. Autrement dit, les seules personnes qui courent le risque de posséder des crypto-monnaies sont les autres spéculateurs. En d’autres termes, les seules parties concernées dans les transactions de crypto-monnaie sont les deux participants au commerce – tous deux des spéculateurs.

Comparez cette composition avec celles des marchés de matières premières traditionnels où les acheteurs et les vendeurs de matières premières physiques supportent un risque de marché qui se prête à la couverture. De toute évidence, avec les dérivés sur matières premières, les spéculateurs négocient souvent contre les spéculateurs, mais cette action offre la liquidité nécessaire qui permet à la couverture d’être une option viable pour les entreprises commerciales impliquées dans les matières premières physiques. Rien de comparable au hedger naturel n’existe sur les marchés des crypto-monnaies.

Les spéculations sur les marchés traditionnels et sur la plupart (mais pas tous !) des marchés dérivés perpétuent un bien social qui transcende les frontières des parties contractantes. Les promoteurs de crypto-monnaies peuvent prétendre que la création de leur marché décentralisé est un bien social valable en soi ; mais je ne l’achète pas. Les maux sociaux qui sont facilités par le fonctionnement des marchés de la crypto-monnaie (par exemple, le blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles) sont, à mon avis, réels et primordiaux, tandis que les avantages d’un marché décentralisé et largement non réglementé sont une chimère.

Compte tenu de la croissance de l’industrie cherchant à élargir la population de détenteurs potentiels de crypto-monnaies, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que les prix d’au moins certaines crypto-monnaies augmentent ; mais la poursuite de la hausse des prix dépendra probablement fortement de la réalisation des attentes optimistes en matière de prix. Si et quand ces attentes ne se réalisent pas, l’appétit du public pour ces produits diminuera probablement, et nous devrions nous attendre à voir une ruée vers les sorties. Personne ne peut deviner quand ces tournants se produiront. C’est un pari.

Comme indiqué ci-dessus, j’ai une attitude de laisser-faire sur la façon dont les gens dépensent leur argent – ou du moins j’ai une certaine appréciation de cet idéal. Dans le même temps, en ce qui concerne les crypto-monnaies, j’ai tendance à penser que les seules personnes qui gagneront de l’argent de manière fiable sur ces marchés sont celles qui desservent les détenteurs de la crypto-monnaie, plutôt que les acheteurs eux-mêmes. Je fais référence aux créateurs, aux spécialistes du marketing, aux courtiers, aux teneurs de marché, aux échanges et, bien sûr, aux avocats et aux lobbyistes qui poussent cette industrie. Ce groupe de promoteurs poursuit ses propres intérêts sans se soucier de la norme de diligence qui serait requise par un fiduciaire. Il est peut-être trop tard pour remettre le génie dans la bouteille, mais peut-être qu’en qualifiant correctement cette activité de jeu avec peu ou pas d’avantages sociaux étrangers et un coût social considérable, nous pourrions décourager certains acheteurs potentiels de s’impliquer. Ce serait mon espoir.