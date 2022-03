Le prix Ethereum complète la clôture hebdomadaire la plus haussière depuis des mois, cible 4 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a clôturé le chandelier de la semaine précédente au-dessus du Tenkan-Sen et du Ichimoku Cloud hebdomadaires.

Des preuves solides suggèrent qu’une nouvelle tendance haussière est susceptible d’être confirmée.

Les principaux groupes de résistance à venir doivent encore être brisés et des risques de baisse subsistent.

L’action des prix d’Ethereum au cours de la négociation de la semaine dernière a été exceptionnellement haussière, facilement parmi les plus haussières à ce jour pour 2022. Six clôtures quotidiennes consécutives dans le vert/blanc ont donné aux traders ETH un chandelier hebdomadaire qui a englouti les corps des cinq dernières semaines.

Le prix Ethereum est prêt pour une nouvelle phase d’expansion haussière, mais une confirmation est encore nécessaire

L’action sur les prix d’Ethereum la semaine dernière a été très importante et ne doit pas être sous-estimée. Clôturer la semaine en hausse de 15% et au-dessus du nuage Ichimoku (Senkou Span A) était important, mais l’événement le plus critique a été la clôture de l’ETH au-dessus du Tenkan-Sen – quelque chose qui ne s’est pas produit depuis la semaine du 3 décembre 2021.

Le prix d’Ethereum a de la marge pour courir – une marge importante pour courir plus haut. Les bandes Optex ont passé neuf semaines record dans les niveaux extrêmes des seigneurs, ne se présentant que. De même, l’indice de force relative reste en territoire haussier et oscille entre 40 et 50 depuis douze semaines. Enfin, l’indice composite a dépassé sa moyenne lente.

L’objectif que les traders doivent finalement atteindre est une clôture hebdomadaire du prix Ethereum au-dessus du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 3 044 $. Après cela, le niveau de résistance final sur le graphique hebdomadaire est le Kijun-Sen à 3 500 $. À partir de là, la route vers 4 000 $ est presque sans obstacle.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Les traders ne devraient cependant pas être trop confiants. Le Chikou Span reste en dessous des chandeliers, donc toute clôture en dessous du nuage hebdomadaire Ichimoku (Senkou Span B), à ou en dessous de 2 350 $, pourrait déclencher un flash-crash vers 1 800 $.