Le prix de Cardano se redresse alors que la pression de vente chute | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est la crypto-monnaie la moins performante des dix premières capitalisations boursières selon plusieurs mesures en chaîne.

Des records extrêmement baissiers en chaîne combinés à des conditions techniques de survente extrêmes créent d’énormes opportunités d’achat.

Pic important à venir pour ADA.

Le prix de Cardano est l’un des altcoins les moins performants depuis près d’un an et l’une des crypto-monnaies les plus performantes parmi les dix premières par capitalisation boursière. Cependant, ces lectures baissières sont, étonnamment, massivement haussières.

Prix ​​Cardano fixé pour un retour explosif à 1 $ et au-delà

L’action des prix de Cardano, lorsqu’elle est interprétée du point de vue de la chaîne, est égale à plus baissière qu’elle ne l’est sur un graphique en chandeliers japonais. L’ensemble de données In & Out of the Money montre à quel point les hodlers Cardano sont dans la catégorie des pertes.

Source : intotheblock.com, In & Out of the Money (Global)

In & Out of the Money (Global) mesure le nombre d’adresses en profit, à l’équilibre ou à perte. Pour le prix Cardano, plus de 80% des adresses sont Out of the Money – en d’autres termes, huit personnes sur dix qui ont acheté Cardano sont actuellement dans le rouge. C’est un pourcentage fou.

Le pourcentage d’adresses Cardano Out of the Money est à son plus bas niveau. Et tout comme les métriques utilisées dans l’analyse technique, une série de mesures différentes montrant qu’un instrument est au plus bas historique ou proche peut aider à identifier un creux.

Sur le graphique mensuel des prix Cardano, l’indice composite a atteint un nouveau creux historique pour février et a maintenu une valeur proche de ce creux pour mars. De plus, Cardano est actuellement sur la bonne voie pour terminer un record de sept mois consécutifs de moins.

Graphique mensuel Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Cependant, des signes avant-coureurs majeurs indiquent que cette tendance baissière risque de se terminer et de se terminer très violemment. Le résultat des plus bas historiques de l’indice composite, comparé aux plus bas de swing précédents, montre que l’action des prix a atteint de nouveaux plus bas plus élevés, mais que l’indice composite a créé des plus bas plus bas. Il s’agit d’une condition connue sous le nom de divergence haussière cachée – un avertissement que la tendance baissière actuelle se terminera bientôt.