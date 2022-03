Le prix du bitcoin pourrait grimper à 45 000 $ alors que le fondateur de Terra, Do Kwon, fait allusion à un achat de 3 milliards de dollars de BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait exploser, les analystes prédisent une hausse limitée à 45 000 $.

Do Kwon, le fondateur de Terra, a fait allusion à l’achat de 3 milliards de dollars de Bitcoin pour maintenir les réserves du protocole.

Willy Woo, un analyste en chaîne, affirme que le cycle actuel pourrait être le dernier après trois marchés haussiers et baissiers relativement courts.

Le prix du bitcoin pourrait entrer dans une tendance haussière avec une demande croissante pour l’actif parmi les investisseurs. Do Kwon, le fondateur de Terra, a révélé qu’il pourrait y avoir un achat de 3 milliards de dollars en Bitcoin pour financer les réserves du projet.

Le prix du Bitcoin se prépare à un rallye alors que la demande augmente

Le prix du bitcoin a un potentiel de hausse limité, selon les analystes, mais Do Kwon, le fondateur du protocole algorithmique stablecoin Terra, a fait allusion à un futur achat de 3 milliards de dollars de bitcoin. Cet achat, utilisé pour financer les réserves du protocole Terra, pourrait alimenter un récit plus haussier pour la crypto principale.

Do Kwon a partagé les informations avec le passionné de Bitcoin Udi Wertheimer dans un espace Twitter récent. Do Kwon a expliqué les nouveaux mécanismes de l’écosystème Terra pour utiliser Bitcoin comme garantie pour son stablecoin UST.

Un achat de 3 milliards de dollars en Bitcoin équivaut à près de 72 804 BTC. Les partisans pensent que cela pourrait alimenter la demande de Bitcoin et influencer positivement le prix de l’actif.

Les analystes en chaîne ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et prédit la fin des marchés haussiers et baissiers dans un cycle. Un analyste et trader en crypto, Willy Woo, a présenté sa thèse, « The Last Cycle », dans laquelle il plaide pour la fin des schémas répétés de quatre ans. Woo pense que la réduction de moitié a été le moteur des cycles de prix du Bitcoin et que la distribution active qui suit les réductions de moitié a dicté les marchés haussiers et baissiers.

Nous voyons probablement les premiers signes de la thèse du « dernier cycle ». 3 marchés haussiers et baissiers relativement courts se sont déjà produits depuis le creux de 2019. c’est-à-dire plus de cycles de 4 ans. https://t.co/N3VzlKx2IA – Willy Woo (@woonomic) 20 mars 2022

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Bitcoin est prêt à exploser ; cependant, le potentiel de hausse de l’actif est plafonné à 45 000 $. Les analystes notent que du point de vue d’Ichimoku, le prix du Bitcoin approche d’un mince nuage sur le graphique. Cela pourrait être le moment le plus facile pour Bitcoin de passer à une position Ichimoku haussière idéale et de se remettre de sa chute.